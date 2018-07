Figc | a Parma -2 pt per non andare in A

Sms sospetti - il Parma rischia la A | Procura Figc : -2 punti | Il Palermo spera : La Procura della Figc, per il caso dei messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori avversari, ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club ducale e o in subordine -6 punti da scontare nel prossimo campionato: nel primo caso sarebbe addio alla Serie A. Mano pesantissima nei confronti dell'attaccante, per il quale sono stati chiesti 4 anni di squalifica per tentato illecito.

Per il Parma serie A a rischio : la Procura della Figc chiede 2 punti di penalità : In subordine il Procuratore ha chiesto 6 punti di penalizzazione nel prossimo campionato. Emiliani giudicati per presunto illecito perpetrato dal suo bomber Calaiò in occasione del match Spezia-Parma della scorsa serie B

Chievo e Parma - domani i processi Figc : “Richieste di pena pesanti - a rischio la A” : Sono entrambi in programma per domani, 17 luglio, i processi al Tribunale federale nazionale della Figc per il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo. Secondo quanto apprende l’Ansa, sono in arrivo da parte della Procura della Federcalcio richieste pesanti in termini di penalizzazione, “afflittive” ovvero da applicare sulla stagione appena conclusa. Tanto, scrive ...

Parma rischia la promozione in Serie A. Il procuratore della Figc : "Tentato illecito" : Tentato illecito: è questa - riporta l'agenzia di stampa Ansa - l'accusa che la il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa al Parma e ai suoi giocatori, Calaiò e Ceravolo, per il caso degli sms inviati ai loro colleghi dello Spezia prima dell'ultima gara di campionato.La Procura ha chiuso le indagini, comunicando la violazione dell'articolo 7 agli interessati, aprendo così l'iter per il deferimento. In caso di sanzione, ...

Spezia-Parma - inchiesta Figc su alcuni sms sospetti. Gli emiliani : 'Nessuna irregolarità o malizia' : La Gazzetta dello Sport parla di "riferimenti ambigui alla prestazione in difesa dello Spezia, quasi un invito a non metterci troppo cuore magari spingendo anche sulle differenti motivazioni di ...