Festa Mondiali | donne molestate Tweet di denuncia in Francia

La Festa a Parigi dopo il trionfo ai Mondiali : 'On est les champions du monde!'; grida la marea umana in festa, accalcandosi attorno al bus dei desideri con le due stelle del doppio mondiale vinto e la scritta cubitale 'Campioni del Mondo'. - ...

Roma - Festa per i Mondiali. I francesi oltraggiano le fontane : tuffi e bagni nelle vasche storiche : Esultanze, cori e sfregio alle fontane di Roma. I tifosi francesi ieri hanno invaso il centro storico della capitale per festeggiare la vittoria in finale ai Mondiali. Migliaia di supporter hanno...

Mondiali Russia 2018 - oggi il rientro della Nazionale francese : pomeriggio la Festa sugli Champs-Elysèes : La Nazionale di Deschamps atterrerà questo pomeriggio a Parigi, per poi dirigersi sugli Champs Elysèes e ricevere l’abbraccio della folla Appuntamento oggi pomeriggio sugli Champs-Elysees a Parigi per la grande festa mondiale della Francia. La Federcalcio transalpina ha annunciato che la parata per festeggiare la Nazionale campione del mondo vedrà ‘les bleus’ atterrare a metà pomeriggio all’aeroporto Charles de ...

Mondiali 2018 Russia - la Francia fa Festa : discorso e show di Macron negli spogliatoi : La Francia vince il secondo Mondiale e fa festa insieme al suo presidente. È un Emmanuel Macron scatenato quello che si è visto lungo tutta la serata finale di Mosca, tra spalti e spogliatoi. ...

Mondiali di calcio : lunga notte di Festa a Parigi - ma anche scontri e disordini : Un altro gravemente ferito a Nancy, cadendo da un tetto - La Francia è tornata sul tetto del mondo, a vent'anni dall'ultima volta. E ovviamente dopo il triplice fischio finale è esplosa la festa a ...

Mondiali Russia 2018 – Morti e feriti in Francia - rovinata la ‘Festa mondiale’ : interviene la polizia con i gas lacrimogeni [GALLERY] : Alcuni teppisti mischiati tra la folla in festa hanno assaltato alcuni negozi del centro, inducendo la polizia ad intervenire. Nell’alta Savoia invece la morte di un uomo per una terribile caduta Una festa rovinata da un saccheggio vergognoso, messo in atto da un gruppo di teppisti ai negozi del centro di Parigi. La festa per la vittoria del Mondiale nella capitale si è trasformata presto in delinquenza, con vetrine spaccate e gas ...

Mondiali - disordini e saccheggi sugli Champs Elysées durante la Festa per la vittoria : disordini nella notte sugli Champs Elysées dove centinaia di migliaia di persone si sono riversate per festeggiare la...

Mondiali 2018 - disordini e saccheggi in tutta la Francia rovinano la Festa per la vittoria dei Bleus : La grande festa popolare in Francia per la vittoria ai Mondiali di calcio è stata segnata anche da alcuni disordini nella notte sugli Champs Elysées dove si erano riversate centinaia di migliaia di persone. Poco prima della mezzanotte la polizia ha usato gas lacrimogeni sul celebre viale parigino contro decine di vandali col volto coperto che hanno approfittato della confusione per assaltare un negozio e lanciare proiettili contro gli agenti. ...

