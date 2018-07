Festa delle Tavole Eugubine | quinta edizione tra convegni | spettacoli e degustazioni

Biassono : salta l'appuntamento con la tradizionale Festa delle Cascine : La Festa delle Cascine di Biassono? È stata rinviata o definitivamente cancellata? La kermesse di musica, spettacoli e cibo di strada lunga tre fine settimana, si sarebbe già dovuta aprire, ma nulla ...

Gattinara svuota 130 fusti di birra alla Festa delle 'medie' - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Gattinara svuota 130 fusti di ...

Parigi e la parata delle gaffe per la Festa nazionale del 14 luglio : Parigi - Due motociclisti della Guardia Repubblicana sono entrati in collisione nei pressi dell'obelisco della Concorde proprio davanti alla tribuna presidenziale. E la pattuglia acrobatica dell'...

Sì della Camera al taglio dei vitalizi : Festa M5s - i dubbi delle opposizioni : Via libera dell'ufficio di presidenza di Montecitorio al taglio dei vitalizi degli ex deputati. I Cinquestelle festeggiano, mentre le opposizioni avanzano dubbi di costituzionalità -

Marsala - il calendario delle maniFestazioni Estate 2018 e Un calcio alla mafia : Diversi gli spettacoli teatrali, il cinema sotto le stelle, spazio alla musica, e poi le manifestazioni sportive, le presentazioni dei libri e gli incontri con l'autore. Gli eventi enogastronomici e ...

Grande traguardo per la sagra delle melanzane di Gorra - riconosciuta dalla Regione come "ecoFesta" : Anche il Grande chitarrista Claudio Cinquegrana, già collaboratore dei New Trolls, tra gli appuntamenti della Pro Loco Gorra e Olle , foto di David Castelnuovo, La Regione Liguria ha pubblicato il ...

Come un Rito - La Festa del Sambuco e delle Erbe spontanee in Sila! : L’ atteso appuntamento promosso dal Rifugio Casello Margherita. C’è un significativo filone popolare di storie tutte silane, sull’incantato Altopiano calabrese

Dolce e Gabbana - tutti pazzi per le modelle in Tremezzina : poi Festa sul lago : Il mondo della moda, dunque, sul lago di Como da ieri sera con le sfilate donne firmate Dolce e Gabbana. Le protagoniste, dopo lo show con la nuova collezione 2018, si sono dirette in battello a Como.

Oltre 130 palestinesi sono stati feriti durante una maniFestazione delle donne nella Striscia di Gaza : Martedì Oltre 130 palestinesi sono stati feriti dai militari israeliani durante una manifestazione organizzata nella Striscia di Gaza, cui hanno partecipato migliaia di donne palestinesi per protestare contro l’occupazione israeliana. La stima sul numero dei feriti è del ministero della The post Oltre 130 palestinesi sono stati feriti durante una manifestazione delle donne nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Madonna delle Grazie/ Oggi 2 luglio la Festa ‘popolare’ della Madre di Dio : dove e perché si celebra : Madonna delle Grazie, Oggi 2 luglio la festa "popolare" (specialmente al Sud) della Madre di Dio: dove, perchè e quando si celebra. Mons. Acrocca, "ci aiuti nelle complessità del presente"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:23:00 GMT)

Mondiali 2018 - la grande Festa dei russi è ciò che voleva Putin per far digerire (e dimenticare) la riforma delle pensioni : Barba bianca, vestito rosso e scettro in mano, un’enorme sagoma di San Nicola protegge la porta su cui si perde l’ultimo rigore della Spagna. Non si sa se sia stato lui a fare il miracolo, o la lunga mano di Vladimir Putin che rinnova la vecchia tradizione di certi Paesi ospitanti che devono fare strada comunque e contro ogni pronostico. Ma il Mondiale di russia 2018 è davvero il Mondiale della russia: la nazionale di casa è nei quarti di ...

Petrosino Estate 2018 : presentato il cartellone delle maniFestazion : ... sulla cultura, sulla musica, sul teatro e sulle nostre bellezze naturali per noi è molto importante, perché crediamo fortemente che ciò rappresenti un volano per la nostra economia. E i dati sul ...

Pubblicato il calendario delle maniFestazioni estive in Garfagnana : ... della cultura, dell'animazione e della gastronomia con sagre con i piatti della tradizione locale, solennità religiose, spettacoli teatrali e folcloristici, musica, mostre, incontri con artisti, ...

Notte Celeste. Oltre 70.000 persone hanno partecipato alla settima edizione della Festa delle Terme : Dall'Appennino all'Adriatico ogni località termale ha fatto a gara nel proporre iniziative ed eventi: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', ...