Ferie all' estero | come pago?

Più soldi o più Ferie? Alla Lamborghini sarà possibile scegliere : Integrativo aziendale ora sottoposto a referendum. Il premio di risultato sale da 2.700 a 3.000 euro. Tagliate fuori dai subappalti le aziende che applicano contratti pirata

Ferie delle Messi : alla Giostra Piazza rompe l'egemonia quinquennale di San Matteo : Oltre che dai consueti appuntamenti dei gruppi Tamburi, Chiarine, Bandiere e Medioevo in Danza , l'intrattenimento della Ferie delle Messi è stato curato dagli spettacoli di Gianluca Foresi in arte ...

Anche le periFerie hanno diritto all'arte? : È, questa, una materia per la quale la politica si spende in promesse, soprattutto perché le periferie sono capienti serbatoi di voti. Per solito però si tratta d'impegni destinati a restare ...

L'ultima trovata : dare le periFerie alla regina dei salotti milanesi : E quindi, la Sotis e Sala in periferia: volenterosi inquilini della parte comoda di questo mondo, affacciati al balcone 'dell'altra parte'. Perché nessuno è al riparo dall'immaginazione. Specie la ...

Pensare la città nel mondo globale : dalle periFerie un futuro per Genova : Per Giampiero Cama, docente di Scienza politica all'Università di Genova, 'l'attenzione della politica alla periferia non può essere un fatto occasionale ed estemporaneo, perché viviamo in un momento ...

Vaticano : dalle periFerie 500 bambini da Francesco su Frecciarossa 1000 (2) : (AdnKronos) – “Integrare centro e periferia delle nostre città è uno degli obiettivi del Gruppo FS, in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile sotto l’aspetto sociale, ambientale ed economico ‘ ha sottolineato Gioia Ghezzi, Presidente di FS Italiane – Ciò può avvenire anche grazie al recupero di linee ferroviarie e stazioni non più utilizzate per le nostre attività. Possiamo auspicare la rinascita di aree ...

Scattano le Ferie per il personale - all’ospedale pediatrico operazioni rinviate a settembre : Polemiche a Genova dopo che alcuni genitori di bimbi che dovevano essere operati sono stati informati che l'intervento era stato spostato in autunno per mancanza di medici e infermieri. Almeno cinquanta le operazioni rinviate, tutta colpa di una mancate assunzioni e ritardi nei risultati del concorso già svolto.Continua a leggere

Ferie non godute : il diritto all'indennità rimane anche se non sono state chieste e il rapporto di lavoro è finito : Si ha diritto a ricevere l'indennità relativa alle Ferie anche se non sono mai stati chiesti dei giorni di vacanza. Lo ha assicurato oggi l'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue Yves Bolt...

Immobile si gode la sua Jessica in vacanza : Ciro già in ‘Ferie’ sullo yacht [GALLERY] : Ciro Immobile e la sua famiglia sullo yacht in vacanza: le ferie del calciatore della Lazio sono già iniziate insieme alla splendida Jessica Ciro Immobile dopo la fine del campionato di Serie A è alle prese con l’inizio delle sue vacanze. Il calciatore della Lazio si trova in mezzo ad uno splendido scenario marino su uno yacht di lusso con la sua famiglia. Le due figlie dell’attaccante e la bellissima moglie Jessica Melena fanno ...

Juve - Allegri : "La festa più bella. Ora in Ferie e ripartiamo con nuovi stimoli" : Da quando è a Torino, ormai si sta abituando alle feste. Ma la gioia di Massimiliano Allegri, anche se ben contenuta davanti ai microfoni, è evidente. "Oggi era giusto che Gigi Buffon venisse ...

Anagrafe - Cavallari : romani non avranno carta d’identità entro le Ferie : “La situazione negli uffici anagrafici è al collasso: migliaia e migliaia di romani non avranno la carta di identità prima di settembre”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Enrico Cavallari. “Al totem presso tutti i municipi di Roma, i primi appuntamenti disponibili che vengono erogati dal sistema “Tu Passi” oscillano tra la fine di agosto e la metà di settembre. In alcuni municipi, addirittura, il ...