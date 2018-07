Fed - Powell : la strada migliore è l'aumento graduale dei tassi : La ripresa economica è solida e i rischi sono bilanciati, assicura il presidente della Fed , Jerome Powell in un'audizione alla commissione bancaria del Senato americano. Inoltre il tasso di ...

Fed : Powell - ripresa solida - disoccupazione calerà ancora :

Fed - Powell : continuare ad alzare 'gradualmente' tassi d'interesse : New York, 17 lug., askanews, - La Fed dovrebbe continuare ad aumentare 'in modo graduale' i tassi d'interesse, vista la forte crescita economica e l'inflazione stabile. Lo ha detto il presidente della ...

Powell - Fed : difficile prevedere effetti discussioni politica commerciale : Durante la sua audizione al senato, Powell ha rimarcato che i dati sull'inflazione sono incoraggianti e che chel secondo trimestre dell'anno la ripresa è stata più sostenuta rispetto al primo ...

Fed : Powell - strada migliore aumento tassi : ANSA, - NEW YORK, 17 LUG - La strada migliore per noi ''ora'' e' quella di continuare ad aumentare i tassi gradualmente. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, in un'audizione in Congresso.

Powell - Fed - conferma buona salute dell'economia Usa : 'avanti con rialzo tassi' : Nelle osservazioni che ha fornito prima di una sessione di domande e risposte, Powell ha dipinto un quadro ampiamente positivo dell'economia statunitense, che ha detto si sta espandendo ad un ritmo ...

Powell : la Fed proseguirà rialzo graduale dei tassi : Le scelte di politica monetaria dovranno dunque riflettere un'economia in rafforzamento e l'aumento dei tassi non dovrà essere troppo repentino per non indebolire la crescita, ha poi aggiunto Powell. ...

Fed - Powell tranquillizza mercati : 'nessuna bolla' : L'economia americana, ha ricordato, sta crescendo a soliti ritmo, è vicini ai massimi livelli occupazionali con il tasso di disoccupazione ai minimi dal 2% e il percorso dell'inflazione è in linea ...

La Fed di Powell cala il poker di tassi : ... appuntamento che diventerà dal prossimo gennaio la norma dopo ogni riunione del Fomc, , perché l'istituto è pronto ad adeguarsi ai cambiamenti dell'andamento dell'economia. La Fed si trova comunque ...

Tassi USA : Fed avanti tutta ma Powell riflette su inflazione e salari : L'economia statunitense è in ottima forma, anche se vi sono alcune 'tessere' da sistemare, come in un puzzle. E' questo, in estrema sintesi, quanto dichiarato dal Chairman della Federal Reserve

Tassi USA : Fed avanti tutta ma Powell riflette su inflazione e salari : La domanda che aleggia in seno al FOMC è pertanto: " quanto può spingersi la Fed prima di danneggiare l'economia? ". " Se aumenti i Tassi troppo rapidamente, aumenti la probabilità di mandare l'...