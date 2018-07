Fatturato record per il Barcellona | 914 milioni di euro

Interni auto – Record di Fatturato per Miko grazie alla microfibra ecologica Dinamica® : Dinamica® by Miko cresce, raggiunge gli 80 milioni di fatturato nel 2017 e vende il doppio del prodotto in soli 4 anni. Sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente i fattori strategici, che si traducono in 388 tonnellate di PET convertite in Dinamica® e 576 mila kg di CO2 evitati nell’atmosfera Record di fatturato per Miko, l’azienda produttrice della raffinata microfibra ecologica Dinamica® utilizzata soprattutto negli Interni auto, che ...