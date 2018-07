Far Cry 5 : A Spasso su Marte è ora disponibile : Ubisoft ha annunciato che Far Cry 5: A Spasso su Marte, la seconda avventura post lancio del gioco, è ora disponibile per PlayStation®4, Windows 10 PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.A Spasso su Marte continua le incredibili avventure del Season Pass di Far Cry 5 con i giocatori che raggiungeranno addirittura Marte in compagnia di Nick Rye e Hurk per eliminare alcuni aracnidi alieni. A Spasso su Marte può essere ...

Far Cry 5 : A spasso su Marte è ora disponibile : - Morphinator: sfrutta il potere della scienza per trasformare i predatori in prede... con un tocco esplosivo. - Jet spaziali: sfida la gravità e sfreccia su Marte con i tuoi jet spaziali, un nuovo ...

Far Cry 5 : A spasso su Marte disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Far Cry 5: A spasso su Marte, la seconda avventura post lancio del gioco, è ora disponibile per PlayStation 4, Windows 10 PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Far Cry 5: La nuova espansione ci porta su Marte A spasso su Marte continua le incredibili avventure del Season Pass di Far Cry 5 con i giocatori che raggiungeranno addirittura Marte in compagnia di Nick Rye e Hurk per eliminare alcuni ...

Far Cry 5 : Ubisoft rivela la data d'uscita del DLC A spasso su Marte : Ubisoft ha finalmente annunciato oggi che A spasso su Marte, la seconda avventura post lancio di Far Cry 5, sarà disponibile dal 17 luglio su tutte le piattaforme.A spasso su Marte continua le avventure del Season Pass di Far Cry 5, con i giocatori che questa volta raggiungeranno addirittura Marte per eliminare una pericolosa minaccia aliena. A spasso su Marte può essere acquistato come DLC indipendente al costo di 9,99 €, oppure come ...

Far Cry 5 : L’espansione A Spasso su Marte arriva il 17 Luglio : Ubisoft annuncia che Far Cry 5: A Spasso su Marte, la seconda avventura post lancio del gioco, sarà disponibile dal 17 Luglio su tutte le piattaforme. A Spasso su Marte continua le incredibili avventure del Season Pass di Far Cry 5, con i giocatori che questa volta raggiungeranno addirittura Marte per eliminare una pericolosa minaccia aliena. Far Cry 5 ci porta su Marte con il nuovo DLC A Spasso su Marte può essere acquistato come ...

Far Cry 5 riceve la Photo Mode con il nuovo aggiornamento : Ubisoft ha rilasciato le patch note dell'Update 8 di Far Cry 5. Con questa patch arrivano la Photo Mode e molti nuovi oggetti per l'Arcade Editor. L'aggiornamento, come segnala VG247.com, arriverà oggi, 5 luglio, dopo la manutenzione.La patch aggiunge inoltre gli asset dal DLC Hour of the Darkness e dal prossimo Lost on Mars all'Arcade Editor.Lost on Mars è in in uscita questo mese, ma Ubisoft deve ancora annunciare la data di lancio ...

Far Cry 5 – Ore di Tenebra : Recensione - Trailer e Gameplay : Concludiamo il nostro trio di Recensioni giornaliere con la prima espansione di Far Cry 5 intitolata Ore di Tenebra, su gentile concessione Ubisoft. Far Cry 5 – Ore di Tenebra Recensione Dopo aver portato a termine la campagna principale di Far Cry 5, è tempo di cimentarsi nella prima espansione, la quale ci porta nel bel mezzo di una giungla armati fino ai denti in puro stile Rambo. L’espansione abbandona il Montana ...

Far Cry 5 : il DLC Hours of Darkness si mostra nei primi 17 minuti di gioco : Ubisoft ha annunciato qualche tempo fa Hours of Darkness, il primo DLC per Far Cry 5 che ci trasporterà in Vietnam nei panni di Wendell "Red" Redler.Il contenuto, dunque, ha per protagonista il veterano del Vietnam Wendell "Red" Redler, personaggio già conosciuto nella campagna principale di Far Cry 5, che racconterà di quando andò a salvare i suoi compagni di squadra dietro le linee nemiche nel corso della guerra in Vietnam.In vista del lancio ...

Far Cry 3 Classic Edition gira a 1440p e 30fps su PS4 Pro e Xbox One X : Incluso come parte del Season Pass di Far Cry 5 e disponibile più avanti in versione standalone, il remaster Far Cry 3: Classic Edition è stato recentemente sezionato dal canale Youtube VGTech. I risultati sono sorprendenti e suggeriscono che Ubisoft abbia optato per un gioco molto simile sulle piattaforme console.Come riporta Gamingbolt, sulla base di quanto emerso, il gioco rimasterizzato viene eseguito con un target fissato a 30fps con cadute ...

Far Cry 3 Classic Edition è ora disponibile per i possessori del season pass di Far Cry 5 : Se avete acquistato Far Cry 5 e siete stati colpiti dalla voglia di avventurarsi su un'isola nella natura più incontaminata, vi conviene acquistare il seasonal pass perchè da oggi solo per i possessori del pass stagionale di Far Cry 5 è disponibile il terzo capitolo della saga, stiamo parlando di Far Cry 3 Classic Edition naturalmente.Come riporta Destructoid il ritorno del gioco, uno dei più apprezzati della saga a detta di critica e pubblico, ...

Far Cry 5 : Ore di Tenebra arriva il 5 Giugno : Ubisoft annuncia che Far Cry 5: Ore di Tenebra, il suo primo DLC post lancio, sarà disponibile dal 5 Giugno su tutte le piattaforme. Il DLC porterà i giocatori indietro nel tempo nei panni di Wendell “Red” Redler di Hope County, impegnato a trovare e salvare i membri della sua squadra dalle forze nemiche durante la guerra del Vietnam. Far Cry 5 si espande con Ore di Tenebra Ore di Tenebra può essere ...

Far Cry 5 : il DLC Hours of Darkness ha una data di uscita : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori di Far Cry 5, Ubisoft ha comunicato la data di lancio del primo DLC Hours of Darkness, contenuto che ci trasporterà in Vietnam nei panni di Wendell "Red" Redler.Come riportato dai colleghi di Eurogamer.net, Hours of Darkness arriverà il prossimo 5 giugno su tutte le piattaforme e ci permetterà di impersonare il veterano del Vietnam Wendell "Red" Redler, personaggio già conosciuto nella campagna ...

Il primo DLC di Far Cry 5 ha una data? Prime indiscrezioni in rete : Di tempo dall'approdo di Far Cry 5 sugli scaffali dei negozi fisici e digitali ne è passato ormai un bel po': erano infatti le ultime battute del mese di marzo, e Ubisoft sfoderava il proprio asso nella manica per quanto concerne questo inizio di 2018. Un anno da vivere sulla cresta dell'onda, dando uno sguardo a quelle che saranno le uscite del publisher transalpino, che di certo non si farà scappare l'occasione di svelare qualche succulenta ...

Un anno dopo : EternalBlue torna a Far parlare di sé a causa di una nuova epidemia di WannaCryptor : passato un anno da quando il ransomware WannaCryptor.D , ovvero WannaCry e WCrypt, ha causato uno dei più grandi incidenti informatici che il mondo abbia mai visto. E se da una parte la minaccia stessa non sta facendo più grandi danni, l'exploit che ne ha permesso l'enorme diffusione, noto come EternalBlue , sta ancora minacciando i sistemi ...