Famiglia distrutta in tragico incidente | morti la piccola Swami di 4 anni e il papà

Famiglia distrutta nell'incidente sull'A1 a Frosinone : indagato autista del furgone : Il mezzo guidato dall'uomo intorno alle 13 di domenica si è scontrato con la Fiat Punto su cui viaggiavano padre, madre e il loro figlio di sei mesi. Il sospetto della polizia stradale è che possa essersi distratto mentre parlava al cellulare

Drammatico weekend sulle strade - 9 morti in incidenti Distrutta Famiglia con bimbo 6 mesi. : Roma - Quello che si è concluso è stato un fine settimana funestato da numerosi incidenti stradali in cui hanno perso la vita 9 persone e altre 15 sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave. Nella giornata di domenica il più grave si è verificato sulla A1 nel frusinate, dove hanno perso la vita due giovani avvocati Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro bambino di appena 6 mesi. Stanislao Acri, ...

