Facebook | Google e Twitter oggi di nuovo davanti al Congresso Usa

Facebook ruba a Google il capo del team Pixel Visual Core : Facebook ha "rubato" a Google un importante ingegnere che lavorava sui processori: stiamo parlando di Shahriar Rabii. Ecco di cosa si occupava L'articolo Facebook ruba a Google il capo del team Pixel Visual Core proviene da TuttoAndroid.

Come Facebook - Google e Microsoft pilotano ancora le nostre scelte sulla privacy : L'agenzia governativa norvegese per i consumatori ha trovato molte cose che non vanno nei sistemi proposti per rispettare il GDPR The post Come Facebook, Google e Microsoft pilotano ancora le nostre scelte sulla privacy appeared first on Il Post.

Cristiano Ronaldo più cercato di Google e Facebook : è CR7 mania non solo a Torino : ... minuto dopo minuto, ora dopo ora per capire tutti i dettagli di una vicenda che ha catturato l'attenzione del mondo sportivo. Arriva sempre dalla Germania, un'idea pratica davvero niente male...un ...

Elezioni in Brasile - accordo Google e Facebook contro fake news : Elezioni in Brasile, accordo Google e Facebook contro fake news Elezioni in Brasile, accordo Google e Facebook contro fake news Continua a leggere L'articolo Elezioni in Brasile, accordo Google e Facebook contro fake news proviene da newsGo.

Microsoft parteciperà al Milano Pride 2018 insieme a Facebook - IBM e Google : Microsoft, Facebook, Google, IBM e LinkedIn uniscono le forze e sfileranno per la prima volta insieme su un unico carro, “per farsi portavoce dei diritti delle minoranze e sostenere i valori dell’uguaglianza e dell’inclusione, offrendo così il proprio contributo a educare tutti al rispetto e alla valorizzazione delle differenze”. Anche Accenture parteciperà al corteo con una propria delegazione accanto alle cinque aziende tech. Comunicato ...

Giro di vite sul copyright in Europa : meme a rischio - Google e Facebook preoccupati : A poche settimane dal debutto del GDPR, il regolamento dell'Unione Europea sul trattamento dei dati personali, la commissione Giuridica dell’Europarlamento ha dato il via libera a una proposta di legge che impone restrizioni su contenuti e filmati pubblicati online, inclusi i meme le immagini umoristiche gratuite che spopolano sui social network e, inoltre, obbliga le aziende a pagare delle tasse sulla pubblicazione di link. La direttiva andra' ...

Come si organizza la resistenza dei media contro Facebook e Google : Mentre nella costa ovest d'America esiste soltanto il futuro, nella East Coast i grandi mogul dei media tradizionali mobilitano la politica in un'opera di resistenza. Culturale, ideologica e anche ...

GDPR - Google e Facebook nel mirino per : ... ma salvaguarderebbero anche le imprese dell'Unione , da sempre svantaggiate rispetto ai giganti dell'online d'oltreoceano che sfruttando la transnazionalità della rete hanno sviluppato un'economia ...

GDPR : Google e Facebook rischiano già le prime sanzioni? : Da pochi giorni, esattamente il 25 maggio, è entrato in vigore il nuovo regolamento conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo al trattamento dei dati personali e della privacy dei cittadini dell’Unione Europea non solo all’interno dei paesi che fanno parte dell’UE, ma anche al di fuori dei confini europei. E’ per questo che negli ultimi giorni tutti gli utenti vengono tempestati da continue ...

GDPR : Google e Facebook rischiano già le prime sanzioni? : Da pochi giorni, esattamente il 25 maggio, è entrato in vigore il nuovo regolamento conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo al trattamento dei dati personali e della privacy dei cittadini dell’Unione Europea non solo all’interno dei paesi che fanno parte dell’UE, ma anche al di fuori dei confini europei. E’ per questo che negli ultimi giorni tutti gli utenti vengono tempestati da continue ...

GDPR - Google e Facebook nel mirino per il 'consenso forzato' : ... ma salvaguarderebbero anche le imprese dell'Unione , da sempre svantaggiate rispetto ai giganti dell'online d'oltreoceano che sfruttando la transnazionalità della rete hanno sviluppato un'economia ...

Privacy - Codacons presenta un esposto in procura su Google e Facebook : Il Codacons è pronto a trascinare i giganti Google e Facebook in tribunale per il mancato rispetto delle nuove disposizioni previste dal Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati entrato ...

Privacy : Codacons pronto a denunciare Google e Facebook : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Il Codacons è pronto a trascinare i giganti Google e Facebook in tribunale per il mancato rispetto delle nuove disposizioni previste dal Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati entrato in vigore lo scorso 25 maggio. “Presenteremo domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, all’Agcom e al Garante per la Privacy chiedendo di aprire una indagine sui due colossi e sulle ...

Privacy : Codacons pronto a denunciare Google e Facebook : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Il Codacons è pronto a trascinare i giganti Google e Facebook in tribunale per il mancato rispetto delle nuove disposizioni previste dal Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati entrato in vigore lo scorso 25 maggio. “Presenteremo domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, all’Agcom e al Garante per la Privacy chiedendo di aprire una indagine sui due colossi e sulle ...