F1 | Vettel presenta il circuito di Hockenheim | “qui è casa mia | il tornantino è il

sportfair

: Grande Ferrari e Grande Vettel. !!! Quel pollo di Hamilton non si presenta alle interviste.....classico inglese che… - MARIOUPPOLO : Grande Ferrari e Grande Vettel. !!! Quel pollo di Hamilton non si presenta alle interviste.....classico inglese che… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Il pilota tedesco ha svelato i segreti deldi, che sorge a cinquanta chilometri di distanza dal suo paese natale E’ il suo Gran Premio di, la gara che aspetta di più ogni anno. Sebastiansi prepara a correre suldi, che dista cinquanta chilometri dal suo paese natale. Sono otto i punti di vantaggio su Lewis Hamilton in classifica, un gap che non può lasciarlo affatto tranquillo. Lapresse Il tedesco però si fida della sua Ferrari e, sul sito ufficiale della scuderia, svela tutte le caratteristiche del: “è la mia gara di! È a meno di 50 chilometri da dove sono nato: benvenuti. Ilè il miglior punto per i sorpassi, perché dopo un rettilineo c’è una staccata decisa: è importante frenare nel punto giusto, la curva è molto stretta e poi c’è un altro lungo rettilineo, per cui ...