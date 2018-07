F1 | GP Germania 2018 | Lewis Hamilton insegue la Ferrari Sotto pressione ha già sbagliato

F1 - GP Germania 2018 : Antonio Giovinazzi torna in pista! Al volante dell’Alfa Romeo Sauber nelle prove libere : Antonio Giovinazzi tornerà in pista in Formula 1 nelle prove libere 1 del Gran Premio di Germania, al volante dell’Alfa Romeo Sauber C37. Il 24enne pugliese, reduce dall’esperienza nella 24 Ore di Le Mans con la classe GTE-Pro, prenderà il posto di Marcus Ericsson e affiancherà il sempre più protagonista Charles Leclerc. Il terzo pilota della Ferrari aveva corso in una sessione ufficiale per l’ultima volta lo scorso novembre, nel Gran Premio di ...

F1 - GP Germania 2018 : sorpassi spettacolari e concretezza. Sebastian Vettel ha svoltato e non vuole fermarsi : L’obiettivo, e lo si sapeva da inizio anno, è uno, ed è ben noto: andare a caccia della leggenda: Juan Manuel Fangio. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, sin dalle prime prove libere del Gran Premio di Austrialia, hanno puntato in quella direzione il loro mirino, ovvero raggiungere il quinto titolo mondiale della loro carriera. I due campioni, infatti, sono fermi a quota quattro e, al termine di questo 2018, potranno raggiungere il mito ...

F1 - GP Germania 2018 : sorpassi spettacolari e concretezza. Sebastian Vettel ha svoltato e non vuole fermarsi : L’obiettivo, e lo si sapeva da inizio anno, è uno, ed è ben noto: andare a caccia della leggenda: Juan Manuel Fangio. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, sin dalle prime prove libere del Gran Premio di Austrialia, hanno puntato in quella direzione il loro mirino, ovvero raggiungere il quinto titolo mondiale della loro carriera. I due campioni, infatti, sono fermi a quota quattro e, al termine di questo 2018, potranno raggiungere il mito ...

F1 - GP Germania 2018 : il circuito di Hockenheim. Favorevole alla Ferrari o alla Mercedes? : E così si torna in uno degli scenari più caratteristici della Formula Uno. Il Circus si trasferisce in Germania, sul celebre circuito di Hockenheim per la 63esima edizione del GP in terra tedesca. Una tappa che piloti e team ritrovano volentieri, trattandosi di uno dei weekend tradizionali pur avendo perso parte del proprio fascino, successivamente alle modifiche del tracciato a partire dal 2002. Degli oltre sei chilometri di rettilinei tra gli ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna e Germania a braccetto con l’Italia - nel gruppo A vola il Portogallo : C’è un trio al comando del gruppo B negli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. L’Italia con due vittorie consecutive ha già praticamente messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale, ma per il primato nel girone dovrà vedersela con la Germania e soprattutto con la Spagna. I padroni di casa, infatti, hanno rifilato un pesantissimo 14-2 all’Olanda, contraddistinto dalle triplette di Adroher, Bargallo e Marin, ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Germania 14-1 - le pagelle del Settebello. Marco Del Lungo show : Un Settebello davvero devastante all’esordio degli Europei 2018 in quel di Barcellona: gli azzurri si sono imposti nel primo incontro del Girone A per 14-1 sulla Germania e si lanciano verso il match già decisivo contro l’Ungheria. Andiamo a rivivere l’incontro odierno con le pagelle dei protagonisti. Italia Del Lungo, voto 8: una sola rete subita, praticamente allo scadere e un’infinità di parate. L’Europeo del ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il Settebello tritura la Germania al debutto - avvio convincente e difesa di ferro : Un Settebello in versione monstre quello che ha fatto il suo esordio agli Europei di Pallanuoto maschile oggi in quel di Barcellona. C’era bisogno di una prima partita di alto livello, nonostante un avversario sulla carta non impossibile come la Germania, e la squadra di Sandro Campagna non ha deluso le aspettative: nel primo incontro del Girone A la squadra bronzo olimpico in carica vince per 14-1. Davvero tantissime le note liete per la ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il Settebello tritura la Germania al debutto - avvio convincente e difesa di ferro : Un Settebello in versione monstre quello che ha fatto il suo esordio agli Europei di Pallanuoto maschile oggi in quel di Barcellona. C’era bisogno di una prima partita di alto livello, nonostante un avversario sulla carta non impossibile come la Germania, e la squadra di Sandro Campagna non ha deluso le aspettative: nel primo incontro del Girone A la squadra bronzo olimpico in carica vince per 14-1. Davvero tantissime le note liete per la ...

MotoGP - GP Germania 2018 : Marc Marquez il mattatore. Un Mondiale già in ghiaccio? : C’era da aspettarselo. Il nono round del Mondiale 2018 di MotoGP era stato cerchiato in rosso da Marc Marquez. Lo spagnolo sapeva che sul tracciato del Sachsenring (Germania) avrebbe potuto fare la differenza, lui che ha una predilezione per questa pista “sinistrorsa”. E così il buon Marc ha suonato la sua nona sinfonia e le ha suonate proprio a tutti: pole n.9 e vittoria n.9. Un’egemonia che non ha fine quella ...

F1 - GP Germania 2018 : Mercedes spalle al muro - la Ferrari sogna l’allungo : Erano solamente due settimane fa. Lewis Hamilton comandava senza problemi il Gran Premio d’Austria, Sebastian Vettel (dopo la penalizzazione in qualifica) era costretto a remare in quinta, sesta, posizione, e gli aggiornamenti delle Frecce d’argento a livello di motore e pacchetto aerodinamico, sembravano aver riportato le W09 allo strapotere che tutti conoscevamo. Da quel momento in avanti, invece, la Mercedes ha visto ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Germania. Inizio soft prima della sfida all’Ungheria : Si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di Pallanuoto: scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del girone di qualificazione alla Super Final di Europa Cup, azzurri ...

F1 - GP Germania 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Hockenheim : Dal 20 al 22 luglio sarà il tempo di un gradito ritorno nel Circus della F1. Si tornerà a correre in Germania, prossima sede dell’undicesimo round del Mondiale 2018. Sul mitico tracciato di Hockenheim, le vetture torneranno ad esibirsi per dare un grande spettacolo e sarà decisamente particolare assistere al confronto tra le Mercedes e la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel. Di seguito il programma con copertura televisiva offerta da Sky ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Germania. Orario d’inizio e come vederla in tv : Arriva il momento anche degli uomini. Dopo due giornate dedicate al gentil sesso, iniziano anche gli Europei 2018 di Pallanuoto al maschile: oggi la prima giornata in programma. Debutta il Settebello, che sfida la Germania in uno scontro sulla carta davvero rassicurante. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Le gare saranno visibili in ...

Video Motogp/ Highlights e classifica piloti dopo il Gp di Germania 2018 Sachsenring : Video Motogp: gli Highlights del Gp di Germania 2108 dominato da Marc Marquez. Ecco la nuova classifica del mondiale piloti dopo la prova del Sachsenring,(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 03:02:00 GMT)