F1 Ferrari | Vettel | «Per me la cosa più normale è essere normale

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la supponenza della Mercedes un’arma in più per la Ferrari? Il trionfo di Vettel ha un valore particolare : Colpiti ed affondati. E’ questa la sensazione che stanno provando in questo momento in Mercedes, dopo il successo di Sebastian Vettel in uno dei feudi della Stella a tre punte, a Silverstone (Gran Bretagna), sede del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento, lungo i curvoni veloci del tracciato britannico, vincevano da cinque anni consecutivi e la sesta pole position in carriera su questa pista di Lewis ...

Ferrari - il colpaccio di Vettel 'a casa loro' lascia il segno. La Mercedes sbanda : I paragoni con gli altri sport si sprecano, visto il periodo: un break nel linguaggio di Wimbledon; un gol in trasferta in quello calcistico; un jeb d'incontro nel pugilato. Il successo di Sebastian Vettel a Silverstone, tana ...

Ferrari - Vettel esulta in faccia alla Mercedes : "Bello vincere in casa loro" : Sebastian Vettel , con una gara ai limiti della perfezione, ha vinto meritatamente il gran premio di Inghilterra, casa della Mercedes. Il pilota tedesco della Ferrari con una grande partenza ha ...

Vettel : 'Ferrari - che vittoria a casa loro! Bottas? L'ho sorpreso' : 'È una grande giornata, a casa loro! Sono davvero felice'. Sebastian Vettel eccezionale a Silverstone. Il tedesco ha appena tagliato il traguardo del GP di Gran Bretagna, vinto davanti all'idolo di ...

La Ferrari di Sebastian Vettel vince a Silverstone : "Ci portiamo la bandiera inglese a Maranello" : "Sono contento per la squadra, ci portiamo la bandiera inglese a Maranello con un grande sorriso". Sebastian Vettel fa lo "sbruffone" e commenta così la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone con la Ferrari, in conferenza stampa."Finire la gara così è sempre qualcosa di speciale. È importante che la macchina vada bene, che è forte e che le novità che portiamo hanno funzionato bene per ...

F1 - Gp di Silverstone : trionfo Ferrari Vettel vince davanti a Hamilton : Il tedesco trionfa a casa del rivale e va a +8 nel Mondiale. Anche Kimi Raikkonen sul podio: al primo giro il finlandese ha tamponato il pilota inglese della Mercedes