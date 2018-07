Europei U19 | 20 azzurrine partite per Berna

calcioweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Con l’ufficializzazione dei nomi delle ventiche parteciperanno al torneo, l’operazione Europeo è entrata nel vivo. La Nazionale Under 19 Femminile, infatti, è partita ieri pomeriggio per(Svizzera) dove oggi ultimerà la preparazione in vista dell’esordio in programma mercoledì a Biel contro l’Olanda (ore 18.15). Inserita nel gruppo B, l’Italia affronterà nel girone anche la Danimarca sabato 21 a Yverdon (ore 15) e martedì 24 sempre a Yverdon scenderà in campo contro la Germania (ore 18.15). Le prime due classificate dei due gironi accederanno alle semifinali. L’Under 19 Femminile, che dieci anni fa in Francia ha conquistato l’unico titolo Europeo della sua storia, si è qualificata alla Fase finale dopo un brillante percorso: nella prima fase ha battuto la Moldavia (8-0) e le Far Oer (9-0) e perso contro la Francia (5-2); ...