Europa piatta A Milano volano EI Towers e Mediaset

Borsa : Europa in ordine sparso - Milano piatta con St - -2 - 6% - che soffre : Gli analisti di Mediobanca Securities sottolineano che la Coppa del mondo sta registrando risultati di audience oltre le attese, il che condiziona positivamente la pubblicita'. In rialzo anche ...

Piattaforme di sbarco per i migranti - piano dell’Onu per aiutare l’Europa : Rimane al centro delle discussioni internazionali l’idea di creare delle Piattaforme di sbarco nel Mediterraneo con cui gestire l’arrivo di migranti dall’Africa e dall’Oriente, alleviando indirettamente l’impegno dei paesi alle frontiere esterne dell’Unione, come l’Italia e la Grecia. Il tema verrà discusso dai Ventotto a Bruxelles in un vertice il 28 e 29 giugno...

Borsa : l'Europa approfondisce le perdite - piatta la Turchia : Peggiorano le Borse europee con gli investitori che valutano i rischi di nuove tensioni nella guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice Euro Stoxx 600 cede l'1%. A perdere maggiormente sono i ...

Migranti - la proposta UE : "Piattaforme di sbarco fuori dall'Europa" : Il summit del Consiglio Europeo si terrà la prossima settimana e in queste ore è stata diffusa la bozza delle conclusioni che servirà da base per l'attesa discussione sulla revisione del trattato di Dublino per la gestione dei flussi migratori verso l'Europa.Il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha ipotizzato la creazione di piattaforme di sbarco regionali al di fuori dell'Unione Europea, dove si potranno differenziare i rifugiati ...

Una piattaforma di Csr avvicina Europa e Cina : Allo stesso tempo, la piattaforma ha il potenziale per diventare un ' modello ' che può essere implementato in altre regioni del mondo , ad esempio Giappone e Africa». Cina csr europe GoldenBee CSR ...

BORSA MILANO parte in rialzo con Europa piatta - bene Tim - ... : Piazza Affari tenta un minirimbalzo dopo il tonfo di ieri dovuto all'incertezza politica. ** Nelle prime battute l'indice FTSE Mib sale dello0,79%, l'Allshare dello 0,76% contro un'Europapiatta. ** TELECOM ITALIA sale dell'1,16% dopo i contitrimestrali annunciati ieri che su base ...

Borsa : Europa piatta con petrolio fiacco : ANSA, - MILANO, 14 MAG - I mercati azionari del Vecchio continente hanno iniziato la settimana del tutto piatti, guardando soprattutto al petrolio che si allontana dai suoi record recenti, anche se i ...

Borsa : Europa stabile - Londra piatta : ANSA, - MILANO, 14 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti stabili in avvio di seduta: Londra è piatta rispetto alla chiusura di venerdì, Parigi in calo dello 0,05%, Francoforte in rialzo ...