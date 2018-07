Esiste un’erede di Chiara Ferragni?

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) No,non ci sembra proprio quella tipologia di donna. Una donna che per altro, e azzarderemmo fortunatamente, pare sia sulla via dell’estinzione. Non ci sembra proprio che la futura signora Lucia abbia intenzione di mollare lavoro e carriera, una volta sposata (per quelle 4 persone che ancora non lo sapessero: la super influencer dirà sì al suo Fedez il primo settembre a Noto, in Sicilia), per starsene a casa a badare a prole – la ministar di Instagram Leone – e ad accudire il focolore domestico, attico e superattico nel quartiere CityLife di Milano.è una donna del mondo di oggi, nel quale c’è davvero poco spazio per la donna – rispettabilissima, per quanto a noi sembri un tantino anacronistica – che vede il matrimonio come punto di arrivo, traguardo, sistemazione definitiva con la quale mettere il cartello «chiuso per ...