Era ai domiciliari dopo aver sparato all' ex moglie | si suicida lanciandosi dal tetto di

Basilicata - Marcello Pittella resta agli arresti domiciliari : il gip di MatEra nega la libertà al governatore sospeso : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), resta ai domiciliari: la decisione è stata presa dal gip di Matera Angela Rosa Nettis nell’ambito dell’inchiesta sulle raccomandazioni e sui concorsi truccati nella sanità lucana. Dallo scorso 6 luglio, con le accuse di falso e abuso d’ufficio, il governatore che non si è dimesso, è agli arresti nella sua abitazione di Lauria (Potenza) e, in base alla legge Severino, è sospeso dal ...

Vasto : si suicida in un convento - Era ai domiciliari : L'operatore turistico che più volte si era dichiarato stanco della vita, dalle parole è passato ai fatti: si è congedato dal mondo proprio quando amici e familiari pensavano si stesse riprendendo. L'...

Marcello Dell'Utri esce da Rebibbia in lacrime : sconterà i domiciliari a casa del figlio : Si è lasciato alle spalle le porte del carcere di Rebibbia visibilmente commosso, a passo lento e reggendo una busta in mano. L'ex senatore Marcello Dell'Utri da oggi è agli arresti domiciliari nella casa del figlio a Roma, dopo che il tribunale di sorveglianza ha deciso di concedergli il differimento della pena per gravi ragioni di salute.L'ex senatore - condannato a sette anni per concorso esterno a Cosa nostra - è uscito ...

MARCELLO DELL'UTRI SCARCEraTO : VA AI DOMICILIARI/ La spEranza da Strasburgo : così può tornare libero : MARCELLO DELL'UTRI SCARCERATO: differimento della pena per l'ex braccio destro di Silvio Berlusconi, andrà ai DOMICILIARI. Ultime notizie, la decisione del Tribunale di sorveglianza(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:53:00 GMT)

Basilicata - sanità nella bufEra : il governatore Pittella agli arresti domiciliari : sanità lucana nella bufera. Un sistema di corsie preferenziali e scambi di favori finalizzati all'assunzione di raccomandati. Sotto accusa il Presidente della Regione Basilicata e oltre 20 persone tra ...

Marcello Dell'Utri sarà scarcErato. "Domiciliari per motivi di salute" : Differimento della pena per l'ex senatore condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa

OpErazione Gdf sul sistema sanitario in Basilicata : presidente della Regione Pittella ai domiciliari : Trenta misure restrittive sono in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza di Matera nell’ambito di un’Operazione sul sistema sanitario in Basilicata nei confronti di persone coinvolte «a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione». ...

Basilicata - governatore Pittella (Pd) ai domiciliari : opErazione della Guardia di Finanza sul sistema sanitario regionale : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell’ambito di un’inchiesta sul sistema sanitario lucano. Pittella è agli arresti domiciliari nella sua casa di Lauria, in provincia di Potenza, come hanno confermato all’Ansa persone vicine al governatore che hanno definito la ...

Spada - presa la nipote del boss : Era scappata dai domiciliari. 'Mio zio è Romoletto - faccio come voglio : Doveva stare a casa per scontare gli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti e, invece, era tranquillamente in giro per il centro di Isernia. Le manette sono scattate così ai polsi di ...

Qualiano - 43enne violenta due bambine : Era già ai domiciliari per abusi : Qualiano - Approfittava delle bimbe sul pianerottolo di casa oppure in qualche anfratto del palazzo. Le toccava, le molestava, le palpeggiava nelle parti intime ogni qual volta ne aveva...

Aggressione agenti - 47enne ai domiciliari - lei libEra - Sindacati Polizia insorgono 'Serve taser' : Stampa Città di Castello Cronaca TOPICS agenti Aggressione citta di castello domiciliari libera Polizia Sindacati taser Precedente: Due Mondi, al via la IIedizione di 'Dialoghi a Spoleto 2018' Davide ...

Stadio Roma - respinta istanza di scarcErazione di Lanzalone. L’ex presidente Acea resta ai domiciliari : resta agli arresti domiciliari Luca Lanzalone, L’ex presidente dell’Acea, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato Giorgio Martellino. Nel motivare la decisione il giudice afferma, sostanzialmente, che per Lanzalone non sono mutate le esigenze cautelari. L'articolo Stadio Roma, respinta istanza di scarcerazione di ...