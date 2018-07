Emergenza buche | i romani sono costretti a tapparsele da soli

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Bomboletta spray e bitume.queste le armi del piccolo esercito diche ha risposto all"appello di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, ed oggi è sceso in strada per tappare leche minano l"asfalto di Monteverde (guarda il video).In molte vie di Roma le condizioni dell'asfaltoancora in condizioni pietose. "Se segnalassimo ogni buca con la bomboletta, la Capitale vista dal satellite sarebbe un"enorme macchia gialla", denuncia Ilaria Serafini, giovane presidentessa del motoclub Lupe de Roma. Abita nella via parallela a quella dove Elena è rimasta uccisa lo scorso maggio, dopo aver perso il controllo della sua moto a causa del dissesto del manto stradale. "Percorro quella strada ogni giorno e vi assicuro che è impraticabile", ci dice con la bomboletta in mano. Da quando ha conosciuto la mamma di Elena, la porta sempre con sé per segnalare crateri, dossi e ...