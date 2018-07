Elon Musk se la prende con un sub britannico e lo apostrofa come pedofilo

Elon Musk ha dato del pedofilo a uno dei sub che hanno salvato i ragazzi in Thailandia : Il sub aveva accusato Musk di volersi fare pubblicità, aggiungendo che i suoi mini-sommergibili poteva "infilarseli in quel posto" The post Elon Musk ha dato del pedofilo a uno dei sub che hanno salvato i ragazzi in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia : Elon Musk contro un soccorritore dei ragazzi - “pedofilo” : Uno dei sub-speleologi che hanno contribuito a salvare i 12 ragazzi thailandesi rimasti bloccati in una grotta nel Nord della Thailandia ha fatto sapere che potrebbe intraprendere azioni legali contro Elon Musk, dopo che l’imprenditore lo ha definito un “pedofilo“. L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha attaccato duramente il sub Vernon Unsworth, con accuse gravi e senza fornire alcuna prova, dopo che il ...

Perché Elon Musk sta litigando con i soccorritori dei ragazzi in Thailandia : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Finito il salvataggio delle 13 persone rimaste intrappolate nella grotta di Tham Luang, quando ancora ci sono interrogativi sullo stato di salute di alcune di queste, divampa un’alta polemica. Questa volta non c’entra la “bulimia hollywoodiana”, ma il fondatore e Ceo di Tesla Elon Musk, accusato da uno dei soccorritori impiegati in Thailandia di avere fornito dei mini-sub per il salvataggio solo per farsi ...

Thailandia - Elon Musk realizza un mini sommergibile da salvataggio e pubblica dei video dall’interno della grotta : Il video pubblicato sull’account Instagram di Elon Musk martedì mattina mostra i soccorritori impegnati ad affrontare un guado per raggiungere i quattro ragazzi e il loro allenatore di calcio che rimangono ancora intrappolati. Il miliardario fondatore di SpaceX ha pubblicato il filmato ripreso durante la notte (9-10 luglio) dopo aver consegnato un mini-sottomarino sperimentale che, secondo lui, potrebbe essere in grado di aiutare nelle ...

Thailandia - salvataggio dei ragazzi bloccati : sul posto arriva ingegnere di Elon Musk : Un ingegnere thailandese che lavora per l’imprenditore statunitense Elon Musk – imprenditore e inventore sudafricano naturalizzato statunitense, fondatore di SpaceX e CEO di Tesla – è sul posto con i soccorritori impegnati a perlustrare l’esterno della grotta Tham Luang, nella tentativo di trovare un varco nella roccia dove scavare per raggiungere dall’alto i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore ...

Un tubo speciale di nylon per salvare i ragazzi intrappolati. Elon Musk manda i suoi ingegneri in Thailandia : Elon Musk, il magnate fondatore di Tesla e della società di esplorazione spaziale Space X, invierà alcuni suoi ingegneri in Thailandia per contribuire alle operazioni di recupero dei 12 ragazzi intrappolati da due settimane con il loro allenatore all'interno della grotta Tham Luang. Lo ha annunciato lo stesso Elon Musk su Twitter."Gli ingegneri di Space X e Boring Company sono diretti in Thailandia domani per capire se possiamo ...

