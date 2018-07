Einride T-Log | il camion-robot che viene dalla Svezia e trasporta legna – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Elettrico, a guida autonoma e connesso: è l’identikit deldi domani. E c’è chi questo “domani” sta provando ad anticiparlo oggi: è la start-up svedese, che ha presentato al Goodwood Festival of Speed il nuovo T-log, mezzo pesante pensato per il trasporto dime. Il veicolo è addirittura privo di cabina passeggeri e, conseguentemente, di volante e pedali. A guidare, infatti, pensa il suo cervellone elettronico: si tratta di un pilota automatico di Livello 4 della scala SAE (Society of Automotive Engineers), che certifica la capacità del mezzo di monitorare l’ambiente circostante e completare manovre complesse come un sorpasso o la svolta. Nello specifico, il T-log vanta pure capacità fuoristradistiche, utili per marciare nei boschi doveraccolto ilme. La piattaforma di guida autonoma è stata sviluppata da Nvidia e permette anche il controllo in ...