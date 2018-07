Edilizia : in Lombardia guasti ad ascensori costano quasi 100 mln l'anno (2) : (AdnKronos) - Più nel dettaglio, i risultati dell'analisi rivelano che la Lombardia, con un edificio con ascensore ogni 119 persone, si classifica al primo posto fra le regioni italiane per densità di ascensori. A livello provinciale, prima in Lombardia e terza in Italia troviamo la provincia di Mil