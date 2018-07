Ecofuturo 2018 | i combustibili fossili non convengono più Salviamo 200mila italiani!

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Iniziafestival (www..eu), cinque giorni a Padova, al Parco Fenice, durante i quali racconteremo, in diretta streaming, la colossale rivoluzione che stiamo vivendo; gioite: nuove tecnologie stanno cambiando il mondo! Questa festa ecologista è possibile anche grazie all’appoggio che IlFattoQuotidiano.it ci ha offerto fin dalla prima edizione, cinque anni fa. Vogliamo fare un po’ di conti sul futuro. Conti molto positivi: l’energia elettrica dal carbone e dal nucleare è ormai più cara di quella dal sole e dal vento. Già ora nel Sud Italia non conviene più produrre energia bruciando i. È la fine di un’epoca. Wow! Se aspettavamo che l’amore per il pianeta e per l’umanità inducesse i potentati a rinunciare aiavremmo potuto campare mille anni prima di vedere il cambiamento e ci saremmo forse estinti prima. Ma ai soldi non si comanda: quando una ...