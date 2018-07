Ecco i Testi Antichi che potrebbero distruggere la storia per come la conosciamo

Stanchezza eccessiva - sudore - prurito - tosse e disturbi intestinali : Ecco i campanelli d’allarme del tumore da non trascurare mai : Ci sono alcuni segnali e sintomi che, nel corso della vita notiamo senza farci molto caso, perché rari, mentre altri tendono a ripetersi nel tempo: alcune volte ci fanno allarmare, ma ciò che è più importante non trascurarli mai. E’ fondamentale precisare che non esistono sintomi che permettono inequivocabilmente di riconoscere l’insorgenza di un tumore, ma piuttosto segnali che è bene non fare passare inosservati e che ci devono ...

“Chi sono veramente”. Testimoni di Geova - Ecco il lato oscuro di una delle sette più diffuse in Italia. Le testimonianze dei fuoriusciti : cosa rivelano : Quante volte siamo andati a rispondere al campanello e ci siamo ritrovati davanti a due Testimoni di Geova che volevano “convertirci”? Bene, pensate che sono annoverati tra le principali sette presenti in Italia dall’Aivs (Associazione italiana vittime delle sette), riportando anche diverse Testimonianze di fuoriusciti e fonti. Ma siamo sicuri di sapere tutto? Chi sono i Testimoni di Geova e in cosa credono? Secondo questo ...

Caso nomine in Campidoglio - Ecco i testimoni della Raggi : Tra i nomi di spicco c'è quello del vicesindaco di Roma Luca Bergamo, quello dell'assessore allo Sport Daniele Frongia e il responsabile del personale Antionio De Santis. Non solo, con una mossa a ...

Tumori - l’aspirina blocca il cancro intestinale : Ecco in che modo : L’aspirina impedisce la formazione dei Tumori intestinali in quanto è in grado di bloccare la “centrale elettrica” che alimenta la malattia. Lo rivela uno studio dell’Università di Edimburgo in uno studio pubblicato sulla rivista Nucleic Acid Research. I ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti su Tumori prelevati da pazienti e hanno scoperto che l’aspirina agisce sul “nucleolo”, che si trova ...