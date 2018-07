Ecco a voi Samsung Galaxy Note 9 in una foto per la stampa | fronte | retro e S Pen dorata

Ecco a voi l’invenzione dell’anno : il “dildo” per gli anziani. La funzione (sorprendentemente utile) vi lascerà a bocca aperta : Lo youtuber Javi Olivares invita il web a riflettere sulla strana forma di un’invenzione piuttosto singolare. La risposta è racchiusa nel video promozionale che con molta ironia viene doppiato dal video maker spagnolo. Quello che sembra essere un fallo in realtà è una leva che, fissata sulla portiera dell’auto, consente alle persone anziane di scendere agilmente dalla vettura. Tra una risata e l’altra la rete si interroga: ingegneri con problemi ...

“Voi ci insultate? Ed Ecco cosa facciamo noi”. Salvini - succede in queste ore : Il centrodestra, trainato dalla Lega, avanza nei ballottaggi di queste amministrative espugnando ‘roccaforti rosse’ in Toscana ed Emilia. Il Pd ha perso Massa, Pisa (dove il Carroccio è il primo partito) e Siena pur accaparrandosi Ancona e affermandosi a Brindisi e Teramo. Addio anche a Imola, che va ai 5 Stelle, e Ivrea. M5S sconfitto a Ragusa conquista oltre a Imola anche Avellino. Il centrodestra conquista anche Sondrio, ...

Clienti Vodafone? C’è un’offerta pazzesca per voi - dimenticate Iliad : Ecco Vodafone Special Minuti 30GB : Vodafone vuole che i suoi Clienti non passino alla concorrenza, magari alla poco amata Iliad, e così sta proponendo ad alcuni di loro l'offerta Vodafone Special Minuti 30GB a un prezzo allettante. L'articolo Clienti Vodafone? C’è un’offerta pazzesca per voi, dimenticate Iliad: ecco Vodafone Special Minuti 30GB proviene da TuttoAndroid.

“Ecco cosa voglio fare per voi”. Conte illustra il programma di governo al Senato : “Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia. “Non sono spinto da nient’altro che da spirito servizio”, ha assicurato. “Mi propongo a voi e attraverso voi ai cittadini – ...

Ecco a voi il gatto più veloce del mondo : sfreccia a 100 km/h in autostrada. E non lo ferma nessuno. Vedere per credere : La famiglia Rankin sta viaggiando in autostrada in Nebraska, quando la figlia nota un gatto che lotta strenuamente per rimanere aggrappato al tettuccio del Van che stanno sorpassando. Il povero felino che viaggia a quasi 100 km/h riesce a stento a mantenere la presa, mentre la famiglia Rankin cerca di segnalare strombazzando la presenza dell’animale sul tetto. I proprietari del gatto rallenteranno, scongiurando il peggio e intervistati da ...

Cari leader del Pd non ne posso più di voi - siete inascoltabili. Ecco perché sabato vado dai giovani di Rigenerazione Italia : Se fossi un leader della sinistra, o anche solo un dirigente del Pd, magari ancora con la capacità di stupirmi e ascoltare, magari incuriosito, mentre il paese brucia nel gran falò sovranista, da qualcosa che non sia il voto sulla data del congresso, con relative scartoffie regolamentari, magari ancora capace di rispondere, se uno mi fermasse per strada, alla domanda "ma voi a cosa servite ancora in questa Italia che vi ha ...

Gli anatroccoli lo hanno scambiato per il proprio papà e ora lo seguono ovunque : Ecco a voi Fred - il labrador dal cuore d’oro : Nove anatroccoli, orfani, nati vicino al castello di Mountfitchet, in Inghilterra, hanno deciso che il proprio papà è un labrador di dieci anni. E lui, Fred, ha “adottato” i cuccioli da quando la mamma naturale è scomparsa dal parco. Ora lo seguono ovunque, stando persino sul suo dorso. L'articolo Gli anatroccoli lo hanno scambiato per il proprio papà e ora lo seguono ovunque: ecco a voi Fred, il labrador dal cuore d’oro ...

Ecco quanti dati raccoglie Google su di voi ogni mese : Oracle ha recentemente condotto una ricerca per capire quanto traffico dati gli utenti stiano consumando per scopi non volontari, e il risultato è incriminante nei confronti di Google! L'articolo Ecco quanti dati raccoglie Google su di voi ogni mese proviene da TuttoAndroid.

Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice : Ecco chi è Video : Ieri, giovedì 10 maggio 2018 è andata in onda la finale della quinta edizione di The Voice of Italy e dopo una lunga e intensa gara è stata finalmente proclamata la vincitrice [Video]. Il suo nome è Maryam Tancredi e alle Blind auditions ha stregato Al Bano con la sua voce calda ed intensa. L'artista si è aggiudicata la vittoria finale con il 64,81% dei voti, riuscendo a sbaragliare l'avversaria Beatrice Pezzini della squadra di J-Ax e ...

Al Bano è diventato nonno : Ecco lo scoop a The Voice of Italy Video : Ieri, 10 maggio 2018 è arrivata la lieta notizia: Al Bano è diventato ufficialmente nonno [Video] per la primissima volta. L'inaspettato scoop è arrivato dal simpatico conduttore televisivo Costantino Della Gherardesca a The Voice of Italy, talent show trasmesso su Rai 2 a cui il cantante partecipa come coach. La figlia, Cristel Carrisi, è diventata mamma di uno splendido maschietto e nonna Romina Power sembra aver ritrovato la sua serenita' ...

