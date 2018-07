E’ già clima campionato | Insigne punge la Juventus e Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo già in clima bianconero - CR7 canta : “Juve - Juve” [VIDEO] : Cristiano Ronaldo si è messo a canticchiare cori della Juve all’ingresso al J-medical, il fenomeno è stato ripreso dalle telecamere presenti Prima di entrare al JMedical per effettuare le visite mediche Cristiano Ronaldo ha intonato ‘Juve, Juve’. Le parole del 33enne portoghese sono state postate dal club bianconero in un video sul proprio sito ufficiale. (Spr/AdnKronos) Alzate il volume bianconeri! @Cristiano: ...

Italia sempre più protagonista nell’innovazione : opportunità da 15 miliardi per ricerca in Energia - Clima e Mobilità : È dedicata alla sostenibilità energetica gran parte della dotazione complessiva da 100 miliardi di euro prevista da Horizon Europe, il nuovo programma quadro destinato a finanziare la ricerca e l’innovazione a partire dal 2021 fino al 2027. Horizon Europe ha debuttato nei giorni scorsi all’Euro Science Open Forum 201 di Tolosa per voce del commissario europeo alla ricerca, Scienza e Innovazione, Carlos Moedas, e sostituirà e migliorerà la ...

Il clima più caldo danneggia le facoltà cognitive degli studenti : Il caldo riduce le capacità cognitive degli studenti. Lo sostiene una ricerca dell’Università di Harvard, pubblicata sulla rivista “Plos Medicine”. I ricercatori hanno seguito 44 studenti che vivevano nei dormitori universitari. Metà di loro aveva l’aria condizionata nelle stanza, l’altra metà no. Il test è stato condotto dal 9 al 20 luglio 2016, durante una ondata eccezionale di calore. Gli studenti che vivevano in ...

Banche vittime e non carnefici. L'Abi contro il clima giacobino : "Maggior peso delle crisi sostenuto da noi" : Prima assemblea Abi dopo la furia della commissione Banche e una campagna elettorale infuocata dal dramma dei risparmiatori traditi. Il presidente dell'Associazione, Antonio Patuelli, (rieletto all'unanimità per il prossimo biennio) conferma il suo "fiuto" politico, quando dal podio evoca "il clima spesso giacobino" provocato dalle crisi bancarie. La sua, più che una trincea, è una requisitoria d'accusa. Il sistema italiano ...

Meteo & Clima : al CETEMPS la prima laurea magistrale in Scienza e tecnologia dell’atmosfera : CETEMPS (Centro di Eccellenza Tecniche di Telerilevamento e Modellistica Numerica per la Previsione di Eventi Meteo Severi) ha annunciato l’accreditamento ufficiale, da parte del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca), della prima laurea magistrale interateneo e internazionale in Italia dedicata esclusivamente alla Scienza e tecnologia dell’atmosfera (LMAST, laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology). La laurea magistrale ...

Il Piano nazionale “Clima energia” è l’appuntamento anche per verificare l’impegno per il 32% di rinnovabili al 2030 : Per migliorare l'impegno europeo per il clima, come richiesto dall'Accordo di Parigi, è stato raggiunto, con l'appoggio del governo italiano, l'accordo fra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo sul nuovo target al 2030 del 32% del consumo finale di energia coperto con fonti rinnovabili.Nel 2017, secondo i dati provvisori del GSE, in Italia la quota del consumo finale di energia, soddisfatta con fonti rinnovabili, è stata del ...

Allarme Clima - Italia sempre più estrema : temperature più alte - ma pioggia più violenta [DATI] : Millennio nuovo, temperature più alte: lo rivelano gli ultimi dai Istat che hanno evidenziato come l‘Italia è diventata più calda. In particolare nel periodo 2002-2016, le temperature medie nelle città capoluogo di regione sono state di un grado più calde della media del trentennio precedente, 1971-2000. Non solo: in crescita il numero dei giorni e delle notti torride, e le ondate di calore durano di più. Al contempo dal 2000 le ...

I danni del cambiamento climatico in Mongolia sono già visibili : Estati secche e inverni rigidi costringono migliaia di pastori a trasferirsi dalla steppa alla capitale Ulan Bator, sempre più inquinata. Leggi

Energia - Greenpeace in azione in Lussemburgo : “L’Italia si schieri in difesa di rinnovabili e clima - l’UE punti sulla democrazia energetica” : 1/6 Credit: Jean-Yves Leblon ...

Clima - Papa : “Energia necessaria ma non deve distruggere la civiltà” : Clima, Papa: “Energia necessaria ma non deve distruggere la civiltà” Clima, Papa: “Energia necessaria ma non deve distruggere la civiltà” Continua a leggere L'articolo Clima, Papa: “Energia necessaria ma non deve distruggere la civiltà” proviene da NewsGo.

Papa Francesco : “La sfida è una strategia globale su energia e cambiamenti climatici” : “Occorre individuare una strategia globale di lungo termine, che offra sicurezza energetica e favorisca in tal modo la stabilità economica, protegga la salute e l’ambiente e promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il problema dei cambiamenti climatici”. Così il Papa ai partecipanti al Simposio per i dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del gas naturale e di altre ...

Geologia & Clima : 717 milioni di anni fa la Terra era una “palla di neve” : Circa 717 milioni di anni il ghiaccio ricopriva il nostro pianeta, che assumeva le sembianze di una “Terra a palla di neve“: una ricerca della Princeton University, pubblicata su “Geology“, ha confermato quella che prima era solo considerata una teoria, grazie alle analisi di rocce dell’Etiopia settentrionale, che mostrano come l’intero processo abbia richiesto solo poche migliaia di anni. Scott Maclennan ed ...

L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche : geologi - chimici e agronomi insieme per un clima migliore : geologi, meteorologi, chimici e agronomi, insieme per parlare de’ “L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche”. Questo il titolo del convegno, organizzato dall’Ordine dei geologi della Campania, in collaborazione con A.I.S.A.M. (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e meteorologia) e Hearth, che si svolgerà venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 8.30 nell’aula consiliare G. Sessa a Fisciano (Salerno). Un importante ...

Climate-KIC protagonista a R2B 2018 : innovazione e tecnologia contro i cambiamenti climatici : Climate-KIC Italy sarà tra i protagonisti di R2B – Research to Business 2018, il 13° Salone Internazionale della Ricerca industriale e delle Competenze per l’innovazione, che si terrà il 7 e l’8 giugno a BolognaFiere (Padiglione 33). R2B – Research to Business è l’evento di riferimento in Italia per l’offerta multisettoriale di nuove tecnologie e competenze, ma anche per scoprire le politiche per la competitività, la ricerca del ...