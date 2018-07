Duro colpo al clan dei Casamonica | 31 arresti | sei persone ricercate

Netanyahu - inflitto ad Hamas colpo più Duro da anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza : Netanyahu - colpo Duro ad Hamas : ANSAmed, - TEL AVIV, 15 LUG - ''Sabato abbiamo colpito Hamas in maniera significativa. Gli abbiamo inflitto il colpo più duro dalla Operazione Margine Difensivo , 2014, in poi'': lo ha detto il ...

Duro colpo alla riforma Renzi Verso sei mesi di moratoria Tria alza il velo sulle modifiche : Ricordate la riforma voluta da Matteo Renzi sulle banche di credito cooperativo? Il governo giallo-verde (Conte-Salvini-Di Maio) è in procinto, come annunciato a giugno dal premier Giuseppe Conte, di dare un colpo mortale alla riforma voluta dall'ex premier Pd. Segui su affaritaliani.it

Triplo episodio per Teen Wolf 6 con un Duro colpo per Stilinski : anticipazioni 16 luglio : Continua con successo Teen Wolf 6 su Rai4. La sesta e ultima stagione della serie tv MTV sta per arrivare al giro di boa e già la prossima settimana i fan avranno modo di vedere gli episodi che hanno chiuso la prima parte e il primo della seconda con tanto di addio ai ragazzi così come li abbiamo conosciuti e salto temporale. Il finale della prima parte di Teen Wolf 6 chiuderà i conti con i Cavalieri spettrali e tutto il male che hanno ...

Gb - Duro colpo per il governo May : si dimette ministro per la Brexit : Gb, duro colpo per il governo May: si dimette ministro per la Brexit Gb, duro colpo per il governo May: si dimette ministro per la Brexit Continua a leggere L'articolo Gb, duro colpo per il governo May: si dimette ministro per la Brexit proviene da NewsGo.

Duro colpo al governo May : si dimette il ministro per la Brexit - David Davis : Duro colpo per il governo conservatore britannico di Theresa May: il ministro per la Brexit, David Davis, elemento chiave della compagine, ha

Mafia - incastrati dalle parole del pentito : 10 arresti - Duro colpo a "Cosa nostra" : Erano stati rimessi in libertà lo scorso febbraio, ma oggi sono stati nuovamente arrestati dai carabinieri. Si tratta di 10 persone ritenute ai vertici delle famiglie mafiose tra Agrigento e Palermo. Il blitz, ordinato dalla...

Aemilia - Duro colpo alla ‘ndrangheta di Modena/ Famiglia Sarcone : sequestrati beni per 8 milioni di euro : Aemilia, duro colpo alla ‘ndrangheta di Modena. Famiglia Sarcone: sequestrati beni per 8 milioni di euro nelle scorse ore da parte delle forze dell'ordine locali, insiene a quelle di Crotone(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:20:00 GMT)

Leodori : Duro colpo clan ad Ostia - grazie DDA e GdF : Roma – Daniele Leodori, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. La sua attenzione si è focalizzata in merito al sequestro di beni per 18 milioni di euro. Sequestro eseguito nei confronti del clan Fasciani ad Ostia da parte del comando provinciale della Guardia di Finanza. Plauso a DDA e GdF “L’esecuzione di confische dei beni di un noto clan malavitoso a Ostia e’ un ...

Duro colpo contro la rete di Messina Denaro : Blitz della Polizia di Trapani contro la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. E' in corso dalle prime luci dell'alba una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del ...

Duro colpo contro la rete di Messina Denaro : Trapani, 5 giu. – (AdnKronos) – Blitz della Polizia di Trapani contro la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. E’ in corso dalle prime luci dell’alba una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara. Sono 17 gli indagati dell’operazione condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Si ...

Duro colpo contro la rete di Messina Denaro : Trapani, 5 giu. – (AdnKronos) – Blitz della Polizia di Trapani contro la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. E’ in corso dalle prime luci dell’alba una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara. Sono 17 gli indagati dell’operazione condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Si ...

Duro colpo contro la rete di Messina Denaro : Trapani, 5 giu. - (AdnKronos) - Blitz della Polizia di Trapani contro la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. E' in corso dalle prime luci dell'alba una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara. Sono 17

Nicolas MaDuro : rielezione per dare il colpo di grazia al Venezuela : Oggi, domenica 20 maggio, in Venezuela si è dato inizio alle votazioni per la candidatura del nuovo presidente. Alle ore 6 del mattino (mezzogiorno in Italia), l'attuale presidente Nicolas Maduro si è recato ai seggi per esprimere la sua volontà, con l'obiettivo di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. In tale occasione si è diffuso nel paese un clima di preoccupazione, dovuto alla quasi certa rielezione di colui ...