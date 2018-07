Due retrocessioni | 6 fallimenti e 12 ripescaggi | è caos | mano pesante in Serie A | tra

calcioweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) E’ una giornata fondamentale per il calcio italiano, iniziano infatti oggi i processi che riguardano Parma e Chievo, i due club sono a serio rischio retrocessione, sono in arrivo infatti richieste pesantissime da parte della Procura. Partiamo da Chievo. Il club è accusato di plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, contestate ben 15 operazioni e trenta calciatori coinvolti, valore’gonfiato’ per consentire al club di alterare i bilanci, aumentare la consistenza patrimoniale ed ottenere il rilascio delle licenze per l’iscrizione ai campionati. E’ proprio questa l’accusa che rischia di portare il Chievo alla retrocessione, la novità è che le richieste di penalizzazione dovrebbero riguardare il campionato appena concluso, la richiesta sarà quasi sicuramente la retrocessione, bastano infatti 6 punti di penalità per sancire la retrocessione del ...