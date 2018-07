Ducati Panigale V4 “Race of Champions” | all’asta su eBay 12 imperdibili esemplari FOTO

Ducati Panigale V4 : a Mirabilandia l’emozione di guidare la superbike grazie al roller coaster interattivo [FOTO] : Nel nuovo Ducati Word di Mirabilandia si potrà provare l’emozione di guidare la potentissima Panigale V4 Tra le novità più originali di “Ducati World“ ci sarà un roller coaster interattivo, ispirato al mondo racing, che simula la guida di una Panigale V4. L’innovativa attrazione trasforma i passeggeri in veri piloti, permettendo loro di controllare e gestire il veicolo in accelerazione e in frenata, rendendo così ogni corsa un’autentica ...

Ducati Link App : cresce la community di Borgo Panigale : Si chiama Ducati Link App ed è la nuova applicazione per smartphone sviluppata dalla casa motociclistica di Borgo Panigale insieme ad e-Novia. Un passo importante nella direzione, sempre più marcata, ...

Ducati trionfante anche in Cina : la Panigale V4 S domina a Zhuhai : La Panigale V4 S domina a Zhuhai (Cina) in entrambe le gare Superbike della Pan Delta Series Vittoria in Gara 1 e in Gara 2 per la nuova supersportiva di Borgo Panigale che conquista la prima affermazione internazionale Alessandro Valia, collaudatore Ducati, domina il weekend di gare conquistando la pole position e due bellissime vittorie. Il risultato conferma prestazioni e potenziale della Panigale V4, massima espressione ingegneristica della ...

The Race of Champions - i grandi campioni si sfidano in sella alle Ducati Panigale V4 S [FOTO] : Una gara unica per rendere ancora più speciale la decima edizione del Raduno mondiale Ducati, in programma dal 20 al 22 luglio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” A pochi giorni dalla conferma sulla presenza dei piloti Ducati MotoGP e SBK al wdw 2018, arriva un’altra eccitante notizia a rendere l’appuntamento assolutamente imperdibile: “The Race of Champions”. Sabato 21 luglio i piloti Ducati diventeranno protagonisti di ...

MotoGp Ducati - Miller : «La decisone sul mio futuro dipende da Borgo Panigale» : TORINO - Jack Miller è uno dei candidati a prendere il posto di Lorenzo nel team Ducati ufficiale, ma sembra concentrato principalmente a confermare quanto di buono fatto in questo inizio di 2018 con ...