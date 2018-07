Dopo La Casa di Carta su Netflix arrivano nuove serie tv originali del creatore Alex Pina

optimaitalia

(Di martedì 17 luglio 2018) Senza ombra di dubbio il successo globale de Ladisuha rappresentato uno spartiacque per il colosso dello streaming, ispirando anche nuovi modelli di business e motivando nuovi investimenti.Non soloha deciso di entrare nella produzione dellaaccanto ad Atresmedia per una terza (e non prevista) stagione della saga dei ratori della Zecca di stato spagnola, ma ha anche firmato un accordo esclusivo con ilper la creazione di contenutida distribuire sulla piattaforma a livello globale, a partire proprio da Ladi3 in arrivo nella prossima primavera/estate per passare a Sky Rojo, unadrammatica e d'azione al femminile che entrerà in produzione nel 2019.Insomma,le visualizzazioni record della(la più vista del catalogo tra quelle non in lingua inglese)si è assicurata l'esclusiva ...