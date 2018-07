Donna con la gola tagliata trovata nella casa a soqquadro

ANCONA - ANZIANA TROVATA MORTA IN CASA/ Ultime notizie - indagani per omicidio : la Donna aveva appena prelevato : ANCONA , ANZIANA TROVATA MORTA in CASA , Ultime notizie : profonde ferite alla gola, interrogato il marito 90enne. Giallo in quel di Chiaravalle dopo la scoperta di un cadavere(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Incendio in condominio a Brunico - morta una Donna : Tragedia a Brunico in Alto Adige dove una donna è morta nell’Incendio scoppiato questa mattina all’interno di un condominio in via San Lorenzo nei pressi di un complesso scolastico. Nell’Incendio, scoppiato per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigli del fuoco e dei carabinieri, sono rimaste ferite in modo lieve anche sei persone. All’arrivo dei soccorritori per la donna non c’è stato ...