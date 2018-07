Docente universitario in Tunisia a 37 anni | “So che non potrò mai insegnare in Italia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Vedere tuo padre partire, sentire la sua mancanza per un anno e aspettare il suo ritorno. Senza sapere che in quel giorno ti sarà detta una verità che cambierà la tua vita per sempre. “Ci trasferiamo in Francia”, ed ecco che la tua vita di 16enne inizia a frantumarsi. Fare le valigie in fretta, perché il tempo che ti concederanno non sarà mai abbastanza per dire addio ai nonni, agli amici e ai luoghi della tua Napoli. In macchina la mamma e il papà davanti, tu e le due sorelline più piccole di 15 e 5sui sedili posteriori. “Mio padre era perito aeronautico in un’azienda a Pomigliano d’Arco ma dopo qualche mese di sciopero e l’inizio della cassa integrazione, la nostra situazione economica ha iniziato a degradarsi velocemente”. Tante spese e poco futuro davanti agli occhi. “Serviva prendere una decisione velocemente, anche perché eravamo in cinque in famiglia”. Nel ...