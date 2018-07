Dl Dignità | nessuna manina La firma sul flop è di Di Maio

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Inizia tra aspre polemiche sul "complotto" denunciato da Luigi Dil'iter del decretonelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Per gli emendamenti c'è tempo fino a giovedì, venerdì inizia il voto. Le opposizioni, Fi in testa, sono sulle barricate e Fdi e Leu chiedono di far slittare l'arrivo in aula del decreto dal 24 al 30 luglio. Ma la maggioranza vuole il tour de force e si prevedono sedute sabato e domenica, magari notturne per le audizioni che partiranno oggi. Dovrebbe cominciare il presidente dell'Inps Tito Boeri e seguire il ministro grillino del Lavoro. Mentre in Senato è prevista l'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria.Sono i tre protagonisti dello scontro tra governo e Inps sulla previsione di 8mila posti di lavoro in meno all'anno per le nuove norme sui contratti a tempo determinato. Direspinge le accuse: "Non ci sto a far passare ...