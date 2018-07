Dl dignità : mozione Fi per reshoring - basta Italia degli scappati (2) : (AdnKronos) – Tra i punti della proposta azzurra, istituire un dipartimento per supportare il reshoring e gli investimenti delle imprese estere in Italia; interventi per attrarre la rilocalizzazione e per un regime fiscale attraente per gli insediamenti di sedi centrali e centri di ricerca ed innovazione; allargare lo strumento dei contratti di sviluppo su tutto il territorio; istituzione di un fondo all’interno della Cassa ...