Dl dignità Di Maio | questione Inps va ancora chiarita Boeri | non faccio politica

Decreto dignità - Di Maio : incentivi a contratti a tempo indeterminato : È durante il faccia a faccia con il Presidente di Confindustria – Vincenzo Boccia – sul Decreto Dignità, che Luigi Di Maio sfodera la carta degli incentivi ai contratti a tempo indeterminato. “Non penso di creare occupazione con un Decreto, il Decreto punta a ripristinare diritti”, ha dichiarato Di Maio, parlando della stretta relativa ai contratti a termine prevista dal Decreto Dignità. “Inseriremo anche degli incentivi per ...

Decreto dignità - Di Maio : “Miriamo a stabilizzare la vita di molti giovani. Questione Inps? Ancora da chiarire” : “La Questione dell’Inps io la considero una Questione da chiarire Ancora”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Bersaglio Mobile su La7 parlando di stima ”senza alcun valore scientifico che prevede un calo tra 10 anni di posti di lavoro, che significa mettere solo un numero in una relazione, numero che non condividiamo”. Alla domanda quando avesse sentito il ...

Decreto dignità - Di Maio già conosceva le stime dell'Inps sugli 8mila posti di lavoro in meno : ROMA - Nessuna manina. Perché le stime dell'Inps sul Decreto Dignità - 8mila lavoratori in meno all'anno per i prossimi dieci - erano nella casella mail di Lugi Di Maio già da molti giorni. Da una ...

Dl dignità - nessuna "manina" La firma sul flop è di Di Maio : Inizia tra aspre polemiche sul "complotto" denunciato da Luigi Di Maio l'iter del decreto Dignità nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Per gli emendamenti c'è tempo fino a giovedì, venerdì inizia il voto. Le opposizioni, Fi in testa, sono sulle barricate e Fdi e Leu chiedono di far slittare l'arrivo in aula del decreto dal 24 al 30 luglio. Ma la maggioranza vuole il tour de force e si prevedono sedute sabato e domenica, magari ...

Decreto dignità - Fico : 'Credo a Di Maio'. E la 'manina' diventa un'ossessione : Accuse confermate anche dall'ex premier Matteo Renzi, oggi 'senatore semplice' del Pd: "Salvini attacca me e il mio governo sull'immigrazione per non parlare di economia e degli 80mila posti di ...

Dl dignità - Di Maio : “In conversione inseriremo incentivi per stabilizzazione. Inps? Questione ancora da chiarire” : incentivi per stabilizzare i contratti a tempo determinato. Ma anche un ulteriore approfondimento sulla Questione Inps, cioè l’istituto che ha stimato in ottomila contratti determinati in meno l’effetto principale del decreto legge Dignità. Luigi Di Maio torna a parlare del primo atto del governo M5s-Lega. E lo fa nello studio di Bersaglio Mobile su La7, dove è ospite anche anche Vincenzo Boccia, presidente di ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Dl dignità - verso audizioni Boeri e Di Maio in commissione : Roma, 16 lug., askanews, - Già domani il presidente dell'Inps, Tito Boeri, potrebbe essere audito nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera sul dl dignità. Successivamente sarà la volta del ...

Dl dignità - Di Maio : ora incentivi al tempo indeterminato - poi taglio al costo del lavoro : «Vogliamo intervenire sugli incentivi a tempo indeterminato e a fine anno sul costo del lavoro. C'è tutta l'intenzione di aiutare le imprese a stabilizzare i dipendenti e a pagare di...

