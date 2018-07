Diritti tv | Sky prepara l’intesa con Dazn | le tre gare sul satellite con uno sconto

Diritti tv - come vedere la Serie A 2018-2019 : Sky - Mediaset e Dazn. Serviranno due abbonamenti per seguire tutte le partite : Parlare di rivoluzione non è certo esagerato sul tema Diritti televisivi per il calcio italiano, in vista dell’annata 2018-2019. Per la prima volta, infatti, la Lega ha venduto tali Diritti per prodotto e non per piattaforma, assegnando sette partite a giornata Sky e tre a Perform, che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà gli incontri della massima Serie e tutta la Serie B. Si stanno definendo una Serie di accordi commerciali che ...

Diritti tv Serie A calcio : Sky - Dazn e Mediaset. Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2018-2019 : E’ arrivata una buona nuova per tutti gli appassionati di calcio nella giornata di ieri. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma Dazn, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro Campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto oggi è il ...

Diritti tv Serie A 2018-2019 : accordo Mediaset-DAZN - tre partite a giornata su Premium. Dove si vede il campionato? C’è anche Sky : Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio nella giornata della Finale dei Mondiali. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così gustarsi alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto ...

Pier Silvio Berlusconi : «Lavoriamo a intesa sui Diritti calcio con Perform e Sky» : «Sapremo qualcosa entro la prossima settimana». Così l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aggiorna sullo stato dei «colloqui» con Perform e con Sky per l'eventuale 'ritrasmissione' da parte del Biscione dei diritti televisivi sul prossimo triennio della serie A. L'eventuale accordo con Perform, emerge a margine della presentazione della programmazione televisiva Mediaset 2018-2019, ...

Diritti tv - Berlusconi : “colloqui in corso con perform e sky” : “Stiamo parlando con perform e con l’operatore satellitare”, Sky, “per dare agli abbonati Premium l’offerta calcio”. Lo ha detto il vicepresidente e ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, al termine dell’assemblea degli azionisti del gruppo. “Penso che a breve sapremo qualcosa”. Se la trattativa andrà a buon fine, ha continuato, “si tratterebbe di un accordo senza minimo garantito che ...

Pier Silvio Berlusconi - amministratore delegato di Mediaset - ha parlato degli obiettivi del Biscione per quanto riguarda i Diritti tv della Serie A.

Le accuse di Tim sui Diritti tv potrebbero non essersi ancora concluse, e anzi potrebbero spostarsi sul piano legale.

A fine mese termineranno ufficialmente le trasmissioni di Fox Sports Italia, ma ancora non si sa dove vedremo Liga e BundesLiga

L'amministratore deLegato di Tim ha parlato della questione Diritti tv sostenendo che la decisione della Lega non darà vantaggi nel lungo periodo.

L'emittente satellitare è ancora in gioco su più fronti: dai diritti acquisiti da Perform, alla Serie B, passando per i rinnovi dei contratti con Fox Sports e Discovery.

La Serie A sarà su Sky con un'offerta mai così esclusiva. Non solo, l'offerta migliore che potessimo offrire ai nostri abbonati. Impossibile fare di più, per la struttura dei pacchetti venduti ed anche per legge.

Diritti tv Serie A 2018/19 - il prossimo campionato di calcio su Sky e Perform : Finalmente è stata decisa l'assegnazione dei Diritti tv per il campionato di calcio di Serie A 2018/19 che avra' inizio il prossimo 19 agosto. La piattaforma Sky trasmettera' in esclusiva 266 partite del torneo, incluse 16 partite di cartello su 20. Le altre 114 gare, invece, saranno trasmesse dalla media company britannica Perform. Oltre che interessare il prossimo torneo calcistico, tale criterio di ripartizione dei Diritti televisivi sara' ...