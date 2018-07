Diritti Tv | guai per gli appassionati italiani | tutta la Serie A con un solo abbonamento?

sportfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Calcio, i tifosi sono stati inati dalle ultime mosse in fatto ditv, sarà infatti impossibile seguirelaA con unGlidi calcio, dovranno rassegnarsi. Nella prossima stagione sarà impossibile seguire tutte le gare dellaA con une sarà dunque impossibile avere nel proprio ‘pacchetto’ tutte le gare della propria squadra del cuore. Sky e Dazn si sono divise le 10 gare che andranno in scena ad ogni weekend, nella seguente maniera: l’incontro del sabato alle 20.30, quello della domenica alle 12.30 e la restante gara delle 15, saranno visibili in esclusiva su Dazn, le restanti 7 gare saranno invece un’esclusiva Sky. Potrebbe dunque capitare un Napoli-Juventus al sabato su Dazn, gara che tutti gli abbonati Sky non potrebbero guardare. Un vero e proprioo per i tifosi, ...