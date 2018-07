Diritti tv | Dazn | accordi vicini per la Liga spagnola e la Ligue 1 francese

Diritti tv - Sky prepara l’intesa con Dazn : le tre gare sul satellite con uno sconto : Dopo l'intesa tra Mediaset e la piattaforma del Gruppo Perform, anche Sky cerca un accordo per offrire ai suoi clienti tutto il campionato di Serie A. L'articolo Diritti tv, Sky prepara l’intesa con Dazn: le tre gare sul satellite con uno sconto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv - accordo Mediaset-DAZN : tutti i dettagli ed il comunicato : Diritti TV – I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN. Al nuovo prezzo ridotto di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche DAZN, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand. DAZN offre in esclusiva i seguenti eventi sportivi: –Serie A: tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui ...

Diritti tv : Marco Foroni nuovo direttore Dazn Italia : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand parte del Gruppo Perform, annuncia l’arrivo di Marco Foroni nel ruolo di vice president operations, programming and content. Attivo con effetto immediato, il manager sarà basato a Milano, avrà la responsabilità editoriale e creativa delle produzioni di Dazn in Italia e sarà il direttore responsabile della struttura giornalistica dell’offerta ...

Diritti tv : Veronica Diquattro nuova executive vice president Dazn Italia : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Veronica Diquattro è la nuova executive vice president di Dazn Italia. Lo comunica la società, precisando che la manager sarà alla guida del mercato Italiano, ultimo entrato nel suo business in rapida crescita, e riferirà direttamente al ceo di Dazn, James Rushton. Diquattro arriva da Spotify, dove è stata managing director per l’Europa meridionale e orientale e dove aveva la responsabilità di ...

Diritti tv : Veronica Diquattro nuova executive vice president Dazn Italia (2) : (AdnKronos) – Dazn ha recentemente annunciato il suo ingresso nel mercato Italiano dopo essersi assicurato i Diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma per alcun delle migliori partite di Serie A e per la Serie B per le prossime tre stagioni. A partire dal 2018/19, trasmetterà 114 partite di Serie A a stagione, incluse le partite del sabato sera, e tutte le 472 partite di Serie B, di cui 428 in esclusiva. Altri Diritti ...

Diritti TV : anche la Liga spagnola su DAZN? : Messi Perform punta ad allargare la propria offerta di calcio su DAZN con la Liga spagnola, rimasta senza ‘padroni televisivi’ in Italia dopo la chiusura di FoxSports. Nessuno dei broadcaster ha avanzato una proposta per aggiudicarsi le partite del campionato iberico per le prossime tre stagioni (2018/19, 2019/20, 2020/21), che nel precedente triennio costarono a Fox 15 milioni di euro all’anno. E – secondo Italia Oggi ...