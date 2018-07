Dieta grassa e colesterolo alto | aumenta rischio tumore prostata

Dieta : no ai cibi salati : fanno ingrassare ed invecchiare : Uno studio del Medical College of Georgia rivela che i cibi salati fanno invecchiare ed ingrassare. Banditi dalla Dieta. Ecco perchè.

La Dieta di Cristiano Ronaldo per diminuire la massa grassa : Il segreto del successo di Cristiano Ronaldo – dentro e fuori dal campo – sta (anche) nel suo fisico scolpito. Merito di tanto sport e di una dieta che gli ha consentito di diminuire la massa grassa. Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto la sua attenzione maniacale per la forma fisica e negli anni ha elaborato un regime alimentare che gli ha consentito di raggiungere i suoi obiettivi, abbassando la percentuale di massa grassa a ...

Dieta : ecco come perdere massa grassa : Non tutti sanno che seguire la Dieta sbagliata spesso porta a perdere solo massa magra e liquidi e non massa grassa. ecco come fare.

Salute - il segreto per non ingrassare? "La Dieta su misura" : Napoli , askanews, - E' possibile gustare un gelato e non ingrassare o scegliere di mangiare solo verdure e non vedere benefici sulla bilancia? Secondo Eran Segal ed Eran Elinav, ricercatori dell'...

Salute : la Dieta vegetariana riduce il rischio di ingrassare e fa bene anche al portafoglio : Secondo due ricerche presentate al congresso europeo sull’obesità, in corso a Vienna, condotte da Zhangling Chen, della Erasmus MC Rotterdam e da Hilary Green del centro di ricerca Nestlé a Losanna, preferire prodotti di origine vegetale consente di mettersi al riparo dai chili di troppo a lungo termine, dall’età adulta fino alla vecchiaia, e ne beneficia anche il portafoglio, in quanto la dieta vegetariana è meno costosa rispetto a ...