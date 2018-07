quattroruote

: Didi Chuxing - Booking investe mezzo miliardo di dollari - dinoadduci : Didi Chuxing - Booking investe mezzo miliardo di dollari -

(Di martedì 17 luglio 2018) LaHoldings, leader globale della prenotazione di viaggi online, ha investitodi(427,5 milioni di euro) nel colosso cinese del ride hailing. Le due aziende hanno così dato vita a una nuova partnership strategica che permetterà a entrambe di espandersi su nuovi mercati.Vantaggi per entrambi. L'accordo porterà la holding proprietaria di siti come.com e Kayak a offrire i servizi di trasporto delladurante la prenotazione di viaggi. L'azienda cinese, invece, permetterà ai suoi 550 milioni di utenti di aderire a offerte esclusive per voli e soggiorni: ciò consentirà allaHoldings, precedentemente conosciuta come Priceline Group Inc., di provare a recuperare terreno sui rivali cinesi nell'ambito delle prenotazioni online, andando ad ampliare notevolmente il proprio bacino d'utenza a livello globale. Il supporto della ...