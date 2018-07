Di Maio | ' Più lavoro stabile' Boccia | ' Via la causale'

L'Avvenire contro Di Maio - più che pensare ai vitalizi all'Italia serve un forte impulso economico : Città del Vaticano - Il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni non è tanto quello della retroattività dei vitalizi, piuttosto quello di 'fare buon uso delle risorse pubbliche'. DalL'Avvenire ...

Di Maio sulla Diciotti : "Rispettiamo il presidente della Repubblica. Lavoreremo a procedure più veloci" : Anche Luigi Di Maio interviene sulla vicenda della nave Diciotti: "Se il presidente della Repubblica interviene bisogna rispettarlo e poi si deve lavorare su procedure più veloci". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel corso della trasmissione televisiva Agorà, su Rai 3. Dopo ore di stallo, ieri sera il presidente della Repubblica è intervenuto, con una telefonata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per ...

Vitalizi - Camera approva il taglio/ Fico : “Politica più vicina ai cittadini” - Di Maio : “60 anni di attesa" : Vitalizi, Camera approva il taglio. Il presidente della Camera, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Ilva - Di Maio : più garanzie da Arcelor : 18.14 Il piano occupazionale e quello ambientale per Ilva, presentato da Arcelor Mittal, "non è sufficente". Lo ha affermato Di Maio nell'incontro con le rappresentanze sindacali al Mise. "Aspettiamo nuove proposte-ha spiegatobisogna fare di più, servono garanzie certe per occupazione e per l'ambiente" "C'è un problema di tempi, è inutile iniziare una trattativa finché non è chiaro il perimetro in cui ci muoviamo" afferma Francesca Re David, ...

BERLUSCONI : "DL DIGNITÀ M5S-LEGA CONTRO IMPRESE"/ Di Maio replica : "abbiamo tutelato fasce più deboli" : BERLUSCONI: "Dl DIGNITÀ CONTRO le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia CONTRO la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Matteo Salvini è il leader più amato del governo - Luigi Di Maio si piazza al sesto posto : Secondo un recente sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, gli esponenti di governo della Lega avrebbero un gradimento molto alto. Matteo Salvini è il leader più amato, segue Giancarlo Giorgetti. Luigi Di Maio figura al sesto posto.Continua a leggere

Decreto dignità - Salvini 'L Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio. Ed è scontro anche su Boeri : servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare..." Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte? - ...

Inps - Di Maio : “Servono più migranti regolari? Da Boeri opinioni personali. Suo mandato scade nel 2019” : Alla presentazione della Relazione annuale Inps il presidente dell’ente Tito Boeri pone l’accento sull’importanza dell’apporto dell’immigrazione per sistema pensionistico di tutto i lavoratori e pensionati italiani. Critiche da parte di Boeri anche sulla ‘quota 100‘ che il governo M5s-Lega ha più volte annunciato di voler perseguire per modificare la ‘Legge Fornero’. Al termine della ...

Dl Dignità - Salvini : ‘Buon inizio - l’Aula lo renderà più produttivo’. Di Maio : ‘Modifiche? Ok - ma non si annacqui’ : Il decreto Dignità “è un buon inizio poi il Parlamento cercherà di renderlo ancora più efficiente e produttivo”. Il vicepremier Matteo Salvini ha detto di essere soddisfatto per il primo atto del governo che porta la firma del collega M5s Luigi Di Maio. Ma ha anche dichiarato che “bisogna fare di più” e per questo interverrà l’Aula. “Arginare le delocalizzazioni”, ha detto a margine dell’assemblea ...

Decreto dignità - Salvini 'Buon inizio - ma l Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio 'No a modifiche che annacquano' : ... dichiara a margine del convegno: 'll Parlamento è sovrano, se le modifiche vanno nell'ottica del miglioramento troveranno nel Movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo. Se invece ...

Dl Dignità - Di Maio : per proteggere i più deboli ma non contro le imprese : Insorge Confindustria: Il decreto Dignità, primo vero atto collegiale del nuovo governo, è anche per questo un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'. Il risultato sarà avere meno lavoro ...

**Lavoro : Di Maio - meno precarietà più crescita demografica** : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – La precarietà “è una piaga che sta danneggiando le famiglia e la nascita di nuove. Contrastarla è un modo per permettere la crescita demografica, combatterla vuol dire consentire ai giovani di farsi una famiglia, vuol dire meno stress e depressione, in un paese dove abbiamo tra i più alti usi di antidepressivi” e la “precarietà incide tantissimo”. Così Luigi Di Maio, in conferenza ...