Di Maio | Ora incentivi per lavoro stabile

Decreto Dignità - Di Maio : “Miriamo a stabilizzare la vita di molti giovani. Questione Inps? Ancora da chiarire” : “La Questione dell’Inps io la considero una Questione da chiarire Ancora”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Bersaglio Mobile su La7 parlando di stima ”senza alcun valore scientifico che prevede un calo tra 10 anni di posti di lavoro, che significa mettere solo un numero in una relazione, numero che non condividiamo”. Alla domanda quando avesse sentito il ...

Boeri-M5s - mercoledì lo showdown in Commissione. Per Di Maio la questione non è ancora chiusa : Lo showdown andrà in scena mercoledì mattina. Quando Tito Boeri è stato convocato al cospetto della commissione Finanze della Camera, per essere sentito in merito al decreto Dignità. Un redde rationem che si preannuncia esplosivo, le cui schegge impazzite potrebbero non essere attutite dagli spessi arazzi delle stanze di Montecitorio. Perché nelle intenzioni di quello che si trasformerà in un ...

Dl Dignità - Di Maio : “In conversione inseriremo incentivi per stabilizzazione. Inps? Questione ancora da chiarire” : incentivi per stabilizzare i contratti a tempo determinato. Ma anche un ulteriore approfondimento sulla Questione Inps, cioè l’istituto che ha stimato in ottomila contratti determinati in meno l’effetto principale del decreto legge Dignità. Luigi Di Maio torna a parlare del primo atto del governo M5s-Lega. E lo fa nello studio di Bersaglio Mobile su La7, dove è ospite anche anche Vincenzo Boccia, presidente di ...

Dl dignità - Di Maio : ora incentivi al tempo indeterminato - poi taglio al costo del lavoro : «Vogliamo intervenire sugli incentivi a tempo indeterminato e a fine anno sul costo del lavoro. C'è tutta l'intenzione di aiutare le imprese a stabilizzare i dipendenti e a pagare di...

Maria Elena Boschi twitta la foto di Di Maio con il tesoriere della mafia : "Doppia morale grillina" : La polemica. Un'operazione della Guardia di Finanza a Palermo è all'origine di una nuova, dura polemica politica, con l'ex Ministro Maria Elena Boschi che su twitter pubblica la foto di un presunto boss in compagnia del vicepremier Di Maio. L'operazione di Palermo Ventotto arresti a Palermo - 24 in ...

Mafia - arrestato ‘tesoriere’ Giuseppe Corona/ Palermo ultime notizie : Boschi “foto Di Maio? M5s doppia-morale” : Mafia a Palermo, “Operazione Delirio”: eseguiti 28 arresti tra cui il "tesoriere" e nuovo boss di Cosa Nostra, Giuseppe Corona. Su Facebook la foto che lo immortala con Di Maio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:35:00 GMT)

Dl dignità - Di Maio : Boeri non in linea ma non si può rimuovere ora : "Non possiamo rimuovere Boeri ora, quando scadrà terremo conto che non è minimamente in linea con le idee del governo, non perché il presidente dell'Inps la debba pensare come noi, ma perché noi ...

Dl Dignità - ancora polemica. Di Maio-Tria : 'Nessuna accusa - ma cerchiamo la 'manina'' : Ma si legge ancora: 'Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella 'manina' che, si ribadisce, non va ricercata nell'ambito del ministero dell'Economia'. 'Le stime dell'Inps sono ...

"Di Maio massacra l'Italia produttiva Salvini ora deve rendersene conto Azzurri penalizzati dalla mia assenza" : Oltre tutto, in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia'. Lei ha contribuito in modo fondamentale a ...

Di Maio rincara i pedaggi autostradali per finanziare le promesse elettorali : Il reddito di cittadinanza è solo una promessa elettorale di Luigi Di Maio. Una promessa impossibile da mantenere. Lo Stato

M5S - Di Maio in Basilicata 'Finora abbiamo scelto di andare da soli. Presto nuove regole sulle candidature' : Parla da Matera, Luigi Di Maio, dove a novembre si andrà al voto per le regionali. Nella terra dello scandalo che ha coinvolto il governatore Marcello Pittella , finito agli arresti domiciliari. E ...

Di Maio smentisce gli 8mila posti di lavoro in meno : numeri non miei - Fonti M5s : ora pulizia in Ragioneria e Mef : Fonti M5s: ora pulizia in Ragioneria e Mef - "Fare pulizia" nella Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Economia. E' l'intento annunciato da Fonti qualificate M5s dopo la vicenda della relazione ...