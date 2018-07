Di Maio incontra Ces | convergenza passi in UE

Ilva - Di Maio incontra i sindacati per fare il punto su trattative : Teleborsa, - Nuovo incontro al MISE del Ministro Luigi Di Maio ed i sindacati dell'Ilva . Dopo lo studio delle 23 mila pagine del fasciolo che riguarda l'Ilva, il vicepremier ha fatto presenti alle ...

Ilva - Di Maio incontra i sindacati per fare il punto su trattative : Nuovo incontro al MISE del Ministro Luigi Di Maio ed i sindacati dell'Ilva . Dopo lo studio delle 23 mila pagine del fasciolo che riguarda l'Ilva, il vicepremier ha fatto presenti alle rappresentanze ...

Welfare & MISE - Di Maio incontra i sindacati dei due ministeri e illustra le linee guida : Teleborsa, - Il Ministro del Welfare e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , ha incontrato oggi per la prima volta i sindacati dei dipendenti dei due ministeri presso la sede del MISE. "Ho voluto ...

Welfare & MISE - Di Maio incontra i sindacati dei due ministeri e illustra le linee guida : Il Ministro del Welfare e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , ha incontrato oggi per la prima volta i sindacati dei dipendenti dei due ministeri presso la sede del MISE. "Ho voluto incontrare i ...

Ilva - Di Maio incontra sindacati e azienda. Re David (Fiom) : “Ora il ministro ci dica da dove ripartire” : Giornata importante al Mise per il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e per l’Ilva di Taranto. Prima i sindacati, poi gli indiani del gruppo Mittal. Cgil, Cisl e Uil con i rispettivi segretari del comparto metalmeccanico e siderurgico entrando nella sede del Ministero attendono di sapere quale saranno le decisioni del ministro: “Oggi tocca a lui prendersi le sue responsabilità, dicendo a Mittal che noi diremo no agli esuberi”. ...

Governo : Di Maio incontra sindacati Mise e ministero Lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho voluto incontrare i rappresentanti sindacali dei due Ministeri perché sono consapevole dell’importanza dell’azione che la macchina amministrativa svolge per l’adempimento del mio mandato”. Così in una nota il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a termine degli incontri con i rappresentanti sindacali dei dipendenti e dirigenti dei ministeri del Lavoro e ...

Governo : Di Maio incontra sindacati Mise e ministero Lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho voluto incontrare i rappresentanti sindacali dei due Ministeri perché sono consapevole dell’importanza dell’azione che la macchina amministrativa svolge per l’adempimento del mio mandato”. Così in una nota il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a termine degli incontri con i rappresentanti sindacali dei dipendenti e dirigenti dei ministeri del ...

L'assessora Mura incontra il Ministro Luigi Di Maio : "chiediamo con forza stanziamenti per gli ammortizzatori sociali" : L'assessora del Lavoro, Virginia Mura, ha incontrato a Roma il neo Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. All'incontro erano presenti anche gli assessori del Lavoro delle altre regioni italiane. L'...

Di Maio ha incontrato una delegazione USB sul problema dello sfruttamento del lavoro dei braccianti : ... il Ministero del Sud, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Agricoltura perché le leggi vigenti in materia possano funzionare.» Autore Mario Falorni Categoria Economia

Italiaonline : Di Maio incontra lavoratori - lunedì tavolo crisi : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha incontrato questo pomeriggio una rappresentanza dei lavoratori di Italiaonline, che hanno rappresentato al ministro le loro preoccupazioni per il piano di esuberi presentato dall’azienda. Un incontro costruttivo e positivo, sottolinea una nota, che è servito a fare il punto sull’evolversi della vertenza. Il tavolo di crisi per ...

Crisi Invatec - lavoratori incontrano il ministro Di Maio : "Mai più un caso come il vostro" : Brescia, 30 giugno 2018 - Una legge contro le delocalizzazioni in discussione da lunedì. Ecco quanto annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a i lavoratori della ...

E-fattura verso il rinvio - Di Maio incontra i benzinai : 'Slitta tutto a gennaio' : Al momento vengono quantificati oneri per 5 milioni di euro , che sarebbero coperti da una riduzione dei Fondi di riserva del ministero dell'Economia. Dall'abbandono della fattura cartacea si attende ...

Bologna - Di Maio incontra lavoratori della Bredamenarini : “Uno schiaffo produrre in Turchia - Stato pronto a intervenire” : “Se il socio non è in grado di investire, allora sarà lo Stato a farlo in questi stabilimenti”. È quanto ha promesso il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai lavoratori e ai sindacati che ha incontrato davanti alla ex Bredamenarinibus a Bologna. “Questo stabilimento – ha ricordato – è direttamente collegato a un altro stabilimento a Avellino” e tutti e due “risentono del ...

Ilva : Di Maio incontra Arcelor - Confindustria e associazioni ambientaliste. Volta buona? : Soddisfazione del numero uno di Mittal: 'Pronti a chiudere l'operazione entro il periodo concordato per essere operativi dal 1 luglio 2018'. Cauta fiducia dai sindacati. Ministro del Lavoro: 'Piano, ...