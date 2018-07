Di Maio | banche devono pagare arroganza

L'alert dell'Abi - la prudenza di Visco. Il doppio messaggio delle banche a Salvini e Di Maio : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani: in questa primavera, in Argentina, il tasso di sconto ha perfino ...

DI Maio RETWITTA JERRY CALÀ "LIBIDINE COI FIOCCHI!"/ "Renzi usò miliardi per le banche - i soldi si trovano..." : Luigi Di MAIO retweetta JERRY CALÀ: "libidine coi fiocchi". Il ministro del Lavoro apprezza un post dell'artista a sostegno del Governo M5s-Lega, ecco le sue parole(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:29:00 GMT)

Banche - Di Maio choc : "Sono come la mafia". Il Decreto dignità ammazza il lavoro : Roma - Una minaccia incombe sul sistema delle aziende italiane. Si chiama Luigi Di Maio, ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, che con il Decreto dignità sta cercando di attentare alla ...

Di Maio : "La mafia è atteggiamento anche di banche e uomini di Stato" : ' La mafia è un atteggiamento prima di tutto, lo vediamo nelle organizzazioni criminali ma anche in altri istituti. Lo vediamo in alcuni atteggiamenti delle banche , ci sono sentenze sull'usura, e a ...

Banche e poteri forti - la voce clamorosa sui grillini : 'Mi hanno raccontato che tra Di Maio e Berlusconi...' : 'Voi non siete lo Stato, da oggi siete il potere'. Forse Matteo Renzi tutti i torti non li ha, e in effetti i 'poteri forti' tanto odiati dal M5s già si starebbero muovendo verso il 'potere', come è ...

Di Maio a Che tempo che fa : “Gli italiani devono decidere - non le agenzie di rating e le banche europee. Non volevamo uscire dall’Euro” : Luigi Di Maio interviene telefonicamente nel bel mezzo di Che tempo che Fa su Rai 1. Alla domanda di Fazio se ci vedesse una macchinazione del centro destra nella crisi dichiarata dal Presidente Mattarella, Di Maio risponde sicuro: “Vedendo la genesi di come è stata scelta questa squadra di governo anche la persona individuata per l’economia l’avevamo scelta insieme l’avevamo e quindi non è un’impuntatura di una forza politica, ma evidentemente ...

Di Maio e Salvini blindano Savona - Mattarella : “Inammissibili diktat a Conte e Quirinale”. Conte sulle banche : tutele per i risparmiatori : Al Quirinale stanno attendendo i risultati delle consultazioni di Giuseppe Conte dopo l’incontro di ieri. Alla domanda se esistano veti presidenziali su alcuni ministri, al Quirinale si risponde che il tema all’ordine del giorno non è quello di presunti veti ma, al contrario, quello dell’inammissibilità di diktat nei confronti del presidente del Co...