Di Maio | banche devono pagare arroganza

L'alert dell'Abi - la prudenza di Visco. Il doppio messaggio delle banche a Salvini e Di Maio : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani: in questa primavera, in Argentina, il tasso di sconto ha perfino ...

Di Maio : "La mafia è atteggiamento anche di banche e uomini di Stato" : ' La mafia è un atteggiamento prima di tutto, lo vediamo nelle organizzazioni criminali ma anche in altri istituti. Lo vediamo in alcuni atteggiamenti delle banche , ci sono sentenze sull'usura, e a ...

Di Maio : «La mafia è un atteggiamento - anche di banche e di uomini dello Stato» : L’affondo del vicepremier dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi nel mirino della `ndrangheta

Banche e poteri forti - la voce clamorosa sui grillini : 'Mi hanno raccontato che tra Di Maio e Berlusconi...' : 'Voi non siete lo Stato, da oggi siete il potere'. Forse Matteo Renzi tutti i torti non li ha, e in effetti i 'poteri forti' tanto odiati dal M5s già si starebbero muovendo verso il 'potere', come è ...