Di Maio | A Bruxelles | ci attendono ancora importanti sfide

Di Maio : mai più a rimorchio di Bruxelles. L'austerity deve finire. Prima le persone - poi gli indici : Lo scandalo vero è della politica inadeguata, della non comprensione che un parlamento libero ha bisogno di uomini liberi".

Link tax - Di Maio : “Riforma Ue è un grave pericolo - bavaglio alla rete”. Bruxelles replica : “Nessuna censura né tassa” : Scontro tra il vicepremier Luigi Di Maio , le associazioni che rappresentano l’industria creativa italiana e la Commissione Ue. L’oggetto del contendere è la cosiddetta Link tax prevista d alla nuova direttiva sul copyright approvata d alla Commissione giuridica del Parlamento europeo. Secondo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo l’idea di far pagare alle piattaforme e agli aggregatori del web (tipo Google News) per la ...

Migranti e conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia verso il governo. Lite con Salvini e Di Maio : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...