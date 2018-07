Destra o sinistra | l' alternativa non è nei valori

Santarcangelo - Pd e Sinistra Unita : "A nudo solo la pochezza culturale del centro Destra" : ... in gran parte giovani, gli attori protagonisti delle sue performance, come già accaduto con altri progetti in passato; sia indirettamente, calamitando migliaia di persone agli spettacoli, come ...

M5S : Renzi - sono vecchia Destra altro che nuova sinistra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Alle bugie di chi dice: abbiamo svenduto l’Italia in cambio degli 80 euro, ho risposto con un post stamattina. Ho detto anche che l’imbarbarimento della politica italiana attraverso la distruzione dell’avversario attraverso fakenews è un danno strutturale che i Cinque Stelle hanno fatto alla società del nostro Paese”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“Potremo ...

Pensioni d’oro - Di Maio : “Presto la legge per tagliarle. Per Renzi M5s è Destra? Lo dice per sentirsi di sinistra” : “Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle Pensioni d’oro. Puntiamo a che l’ok a questo provvedimento arrivi prima dell’estate”. Lo dice Luigi Di Maio nel corso dell’intervista a Maria Latella su Sky tg24. “Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi” avrà un taglio dell’assegno “in proporzione ai contributi ...

Bersani : “Centrosinistra? Non si può stare sempre in cattedra - se no questa Destra ce la teniamo per un bel po’” : “Non amo dire ‘ve l’avevo detto’. Mi basta che si sappia che sono più arrabbiato che stupito di quello che sta succedendo”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, ospite di Omnibus (La7). “Il punto che abbiamo di fronte come centrosinistra” – spiega – “è questo: la saldatura tra un disagio sociale conclamato e il tema dell’immigrazione. I due fenomeni ...

Forse da oggi Emmanuel Macron dovrebbe pensare un po' meno ad attaccare sempre e comunque il governo italiano e pensare un po' di più ai suoi problemi interni. Il livello di fiducia del capo dello stato francese ha infatti raggiunt...

"Il decreto Dignità non è né di Destra né di sinistra. Definiamolo populista" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, tra i massimi esponenti della Lega, intervistato dal Corriere della sera difende il decreto Dignità e promette fax tax e pace fiscale, che “arriveranno, in modo equilibrato e nel rispetto del contratto di governo” “Noi abbiamo preso un provvedimento che risponde ad una sensibilità sempre più diffusa - ha detto Giorgetti-. Non credo ci ...

**Governo : Di Maio - né di Destra né di sinistra - data voce a chi ignorato** : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Il governo giallo verde è stato “prima accusato di essere di destra, poi di sinistra” ma “qui non si tratta di essere di sinistra o di destra, ma di dare voci alle persone ignorate finora, e noi continueremo a farlo sempre più uniti e compatti, come in questo primo mese”. Lo dice Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi, rivendicando come sia “cambiato ...

Siena - il centroDestra si prende il Palio. Salvini : «Non vedo nessuno di sinistra» : Si saluta con Salvini, anche se le finestre d'affaccio sono diverse e le ultime esternazioni della leader di FdI sembrano aver un po' offuscato l'amicizia politica tra i due. «Non abbiamo parlato del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 luglio : Governo “di Destra” fa cose di sinistra : meno precarietà e spot ai biscazzieri : Decreto dignità Di Maio si prende la scena: “Licenziamo il Jobs Act” Ok al testo. Stretta più forte sui contratti a termine. La parte fiscale (cara alla Lega) si sgonfia: mancavano le coperture di Carlo Di Foggia I fascisti rossi di Marco Travaglio In attesa di studiare nel dettaglio il primo decreto del Governo Conte, battezzato “Dignità” dal vicepremier Di Maio e varato ieri dal Consiglio dei ministri, abbiamo già la netta sensazione che ...

I temi - vincenti - della Destra e quelli - perdenti - della sinistra : Ora, dal momento che l'occupazione, la creazione di nuovi posti di lavoro, la crescita dell'economia, la messa a punto di un quadro di efficace regolamentazione del frastagliato mondo del lavoro , e, ...

Ballottaggi 2018 - la sinistra ha fallito copiando la Destra. Ma per rifondarsi deve guardare all’Europa : Nella politica italiana asservita al bullismo dimostrativo di Matteo Salvini dopo essere stata annichilita per un ventennio dalle gag imbonitorie spacciate per comunicazione da Silvio Berlusconi, in questo susseguirsi di pataccari aureolati da grandi leader, niente eguaglia per delusione e vacuità l’attuale dibattito sull’ipotetica rifondazione della sinistra. Un tema su cui trovi a discettare consiglieri altamente improbabili (e a tutto ...

Grandi comuni - il centroDestra batte il centrosinistra 42 a 31 : Il Pd appare come il vero perdente di questa consultazione elettorale. E in gran parte lo è. Ma se si guardano i numeri nel loro complesso il quadro reale non corrisponde interamente a quello simbolico. Il Pd ha pur sempre vinto 31 comuni superiori ai 15mila abitanti contro i 42 del centro-destra...

