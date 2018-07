Decreto dignità | Bernini FI “Indegna rappresentazione della realtà” e promette “Lotta

Pd - Carofiglio a Martina : “Avete fatto un eccellente lavoro ma non avete saputo raccontarlo”. E attacca Decreto dignità : “Sono amichevolmente arrabbiato con Maurizio Martina, perché lui e altri del Pd, che hanno fatto un eccellente lavoro negli anni passati, non sono stati assolutamente capaci di raccontarlo al Paese”. Così a In Onda (La7) l’ex magistrato ed ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, rivolge il suo monito al segretario reggente dem, Maurizio Martina, di cui sottolinea: “Lui, probabilmente più di ogni altro, ha il merito di aver fatto accadere Expo ...

Il Decreto Dignità? Di Maio l'ha copiato dal saggio comunista scritto da Rodotà : Una volta al potere, il Movimento 5 stelle, che si chiamava fuori dalle vecchie categorie della politica, ha dovuto prendere una direzione. E quindi avanti tutta a sinistra. In base a quali ideali? Qual è la fonte d'ispirazione? Forse il nome del decreto Dignità, bandiera di Luigi Di Maio, può offrire qualche indicazione utile. Ricapitoliamo le mosse del ministro del Lavoro e dei sodali di partito, pardon Movimento. Il decreto Dignità ha mandato ...

Decreto dignità - Di Maio : incentivi a contratti a tempo indeterminato : È durante il faccia a faccia con il Presidente di Confindustria – Vincenzo Boccia – sul Decreto Dignità, che Luigi Di Maio sfodera la carta degli incentivi ai contratti a tempo indeterminato.-- “Non penso di creare occupazione con un Decreto, il Decreto punta a ripristinare diritti”, ha dichiarato Di Maio, parlando della stretta relativa ai contratti a termine prevista dal Decreto Dignità. “Inseriremo anche degli incentivi per stabilizzare ...

Decreto dignità - Di Maio : “Miriamo a stabilizzare la vita di molti giovani. Questione Inps? Ancora da chiarire” : “La Questione dell’Inps io la considero una Questione da chiarire Ancora”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Bersaglio Mobile su La7 parlando di stima ”senza alcun valore scientifico che prevede un calo tra 10 anni di posti di lavoro, che significa mettere solo un numero in una relazione, numero che non condividiamo”. Alla domanda quando avesse sentito il ...

Conte : "Il Decreto dignità non aumenterà la disoccupazione" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato intervistato dal TG1, che ha mandato in onda il servizio pre-registrato nel corso dell'edizione di questa sera del telegiornale della prima rete Rai.Conte, a poche ore dal completamento dello sbarco a Pozzallo dei 447 migranti giunti in Italia a bordo di due diverse navi, ha voluto commentare l'accordo raggiunto con almeno altri 6 Paesi membri dell'UE - il Belgio potrebbe aggiungersi nelle ...

Decreto dignità - Di Maio già conosceva le stime dell'Inps sugli 8mila posti di lavoro in meno : ROMA - Nessuna manina. Perché le stime dell'Inps sul Decreto Dignità - 8mila lavoratori in meno all'anno per i prossimi dieci - erano nella casella mail di Lugi Di Maio già da molti giorni. Da una ...

Decreto dignità - si apre una settimana rovente : Teleborsa, - Si apre una settimana intensa per dl dignità. Già oggi 17 luglio, davanti alle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera potrebbe parlare il Presidente dll' INPS Tito Boeri . Subito dopo ...

Il Decreto dignità divide l'Inps. Il presidente del consiglio di vigilanza : "Boeri va oltre i suoi compiti istituzionali" : "Non c'è nessun disegno politico da parte di Tito Boeri contro questa maggioranza. S'intrometteva e criticava pure quando c'era Renzi. In questo bisogna riconoscergli coerenza. Lui ritiene che dalla postazione di presidente dell'Inps sia legittimato a fare proposte. Non si accorge che va oltre, che entrando nel dettaglio finisce per confliggere con scelte che sono della politica". A dirlo è Guglielmo Loy, presidente del consiglio ...

Decreto dignità in Parlamento : temi principali precari e imprese delocalizzate : Il Decreto dignità è stato firmato dal presidente della Repubblica, tante novità sono contenute in esso solo per citarne alcune: più tasse sul gioco d'azzardo, incentivi per le aziende con contratti stabili, multe alle imprese che delocalizzano. Un altro positivo risultato dei pentastellati, che però la sinistra demonizza, ma che sembra in prima analisi portare tanti cambiamenti positivi per i lavoratori. Decreto dignità passa alla Camera Il ...

Decreto dignità - Fico : 'Credo a Di Maio'. E la 'manina' diventa un'ossessione : Accuse confermate anche dall'ex premier Matteo Renzi, oggi 'senatore semplice' del Pd: "Salvini attacca me e il mio governo sull'immigrazione per non parlare di economia e degli 80mila posti di ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

DL DIGNITÀ - DI MAIO CONTRO BOERI/ “Via da Inps? Valuteremo. Decreto? Non voglio licenziare nessuno” : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Così il Decreto dignità toglie dignità ai lavoratori : Al direttore L'alba di un nuovo, triste, giorno. 14 luglio 2018. Entra in vigore il decreto dignità. Ed io, con altri 400mila assunti in somministrazione, probabilmente la mia dignità la perderò. Una ...

Decreto dignità - il perché dello scontro tra governo e Boeri : Accuse reciproche tra i ministri di Lega e 5 Stelle e il presidente dell'Inps. Alla base di tutto, le stime sugli effetti dei provvedimenti sul lavoro