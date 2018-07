Decretiamo dignità

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) di Andrea Masala In questi giorni, in vista del probabile imminente congresso, diversi esponenti del Partito Democratico (come Roberto Morassut sul Fatto Quotidiano del 12 luglio) si stanno dividendo sul rapporto da avere col Movimento 5 Stelle. Perché questa importante questione politico-culturale non sia solo una discussione tattica e precongressuale ma acquisti la giusta dimensione di un ragionamento di lunga durata occorre allargare il campo delle considerazioni e per farlo mi farei aiutare da Antonio Gramsci, che nei Quaderni 7 e 13 scrive: ”…in questa ricerca occorre distinguere: il gruppo sociale; la massa del partito; la burocrazia o stato maggiore del partito. Quest’ultima è la forza consuetudinaria e più pericolosa: se essa si organizza come corpo a sé, solidale e indipendente, il partito finisce con l’anacronizzarsi. Avvengono così le crisi dei partiti, che, qualche ...