DAZN verso l’intesa con Sky

Dopo l'intesa con Mediaset Premium, è in arrivo anche l'accordo di DAZN con Sky. Mentre il servizio di sport in streaming live e on demand di Perform allarga sempre più i propri confini, nel tentativo di abbracciare nuovi clienti, la pay tv punta a completare l'offerta di calcio, a un mese dalla partenza della Serie A. Sky, infatti, si è assicurata i diritti tv di sette match su dieci ad ogni turno di campionato. All'appello mancano quello del sabato sera alle 20.30 e quelli della domenica alle 12.30 e alle 15.00. Sono le partite che Perform garantirà in esclusiva su DAZN, insieme a tutta la Serie B ed altri eventi sportivi, ad una tariffa mensile di 9,99 euro. Un servizio di cui, dunque, oltre ai clienti Premium, potranno beneficiare anche i clienti Sky. Questo, però, come già accade per esempio in Premier League, non eviterà loro il doppio