”Danni al viso” Colpa di una pianta | l’erba incriminata | diffusa anche in Italia

(Di martedì 17 luglio 2018) Bruttissima avventura per Alex Childress, diciassettenne residente in Virginia, negli Stati Uniti. Il giovane ha riportato ustioni gravi semplicemente per aver toccato unatossica. Alex era impegnato nel suo lavoro estivo di giardinaggio nell’area intorno a una fabbrica quando un ramo gli ha toccato il volto: si trattava di Panace di Mantegazza, unaaltamente tossica, che può dare effetti terribili al contatto con l’uomo. Da ustioni a vesciche, fino addirittura alla cecità. “Ho tagliato un cespuglio e quando il ramo è caduto mi ha toccato la faccia. Non ci ho fatto molto caso perché con questo tipo di lavoro mi capita spesso”, ha raccontato Alex alla Nbc spiegando che non sapeva di aver toccato la Panace di Mantegazza, unatossica originaria del Caucaso che appunto può causare ustioni, vesciche e cecità solo sfiorandola. ”Con questo tipo di lavoro mi ...