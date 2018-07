Dalla Spagna | Zidane nuovo dirigente della Juventus” La smentita del club

Clamoroso Juventus - Dalla Spagna : Zidane torna in bianconero [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi in casa Juventus e nuove clamorose novità sul club bianconero. Non solo Cristiano Ronaldo, i bianconeri non hanno intenzioni di fermarsi e pensano a nuovi colpi. Ma nelle ultime ore novità incredibili dalla Spagna e che riguardano il futuro di Zinedine Zidane, l’allenatore reduce dai trionfi in Champions League con il Real Madrid potrebbe tornare in bianconero. Secondo ‘As’ Zidane dovrebbe entrare a ...

Dalla Spagna : 'Zidane-Juve - ritorno da dirigente'. Il club nega : TORINO - Un'altra notizia clamorosa sempre in ottica Real- Juve , ma stavolta non si tratta di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dallo spagnolo 'Libertad Digital', Zinedine ...

Rumors Dalla Spagna - Zinedine Zidane alla Juve a novembre : Roma, 17 lug., askanews, - Zinedine Zidane tornerà alla Juve in veste di dirigente a partire dal mese di novembre. A scriverlo è il sito Libertad Digital che titola: 'Zinedine Zidane è pronto a ...

Juve - Dalla Spagna assicurano : dopo Ronaldo ecco anche Zidane : Zidane alla Juve? Una suggestione, o forse qualcosa di più. dalla Spagna rimbalza la notizia di un clamoroso ritorno di fiamma tra ZZ e la società bianconera, pronta ad accoglierlo a braccia aperte. ...

Dalla Spagna : "Zidane dirigente della Juve da ottobre". Ma il club smentisce : L'indiscrezione del sito Libertad Digital: "Il francese affiancherà Paratici". As però specifica: "Incarico già coperto da Nedved"

Dalla Spagna : “Zidane nuovo dirigente della Juventus”/ Il ritorno ad ottobre - tutti i dettagli : Dalla Spagna: “Zidane nuovo dirigente della Juventus”. Il ritorno a Torino il prossimo mese di ottobre: affiancherà il direttore sportivo Fabio Paratici(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:01:00 GMT)

Juventus - bomba Dalla Spagna : Zidane firmerà ad ottobre : Zidane firmerà AD ottobre- Dopo l’affare del secolo targato Cristiano Ronaldo, un nuovo scossone potrebbe travolgere la Juventus. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Libertad Digital”, Zinedine Zidane sarebbe pronto a far ritorno alla Juventus, ma in vesti da dirigente e non da allenatore. A Zidane sarebbe stato ufficialmente proposto un ruolo da dirigente. […] L'articolo Juventus, bomba dalla Spagna: ...

Clamoroso Dalla Spagna : 'Zidane sarà un nuovo dirigente della Juventus' : ROMA - Un'altra notizia clamorosa sempre in ottica Real-Juve, ma stavolta non si tratta di Cristiano Ronaldo . Secondo quanto raccolto in esclusiva dallo spagnolo 'Libertad Digital', Zinedine Zidane ...

Calciomercato - Dalla Spagna : 'É fatta per Kalinic all'Atletico' : ROMA - Il futuro di Nikola Kalinic è a Madrid, sponda Atletico . Secondo 'Marca', è ormai cosa fatta l'arrivo dell'attaccante croato alla corte di Simeone : Milan e colchoneros avrebbero trovato l'...

Dalla Spagna : ecco dove vuole giocare Rabiot : L'ultima squadra ad inserirsi nella corsa per Adrien Rabiot , vero gioiello del Parco dei Principi, è il Tottenham . Secondo quanto scritto da Sport però, il ragazzo classe '95 vuole solo il Barcellona : il talento del Psg , cercato sempre Dalla anche Dalla Juve , ha in testa la maglia blaugrana . Inutili perciò i tentativi della squadra ...

Dalla Spagna : 'Il Real vuole Neymar ma il Psg è pronto a offirgli quasi 50 milioni all'anno' : Sempre che domenica non si laurei campione del mondo con la Francia. Dietro le quinte - Neymar diventa un'opera d'arte Ultime notizie calciomercato Corsport TV

Marco Mengoni a Madrid per il concerto di Funambulista : foto Dalla Spagna prima del nuovo album : Marco Mengoni a Madrid posta le prime foto del suo approdo in Spagna per partecipare al concerto di Funambulista, con il quale ha collaborato in passato. L'artista di Ronciglione torna quindi sul palco dopo aver preso parte al tour di Giorgia, con la quale ha duettato in Come neve con la padrona di casa. Il singolo ha raggiunto il mercato il 1° dicembre scorso e ha già dato grandi soddisfazioni ai due, che hanno condiviso un singolo per la ...

Dalla Spagna : Ronaldo stupito dalla Juve : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus . Come scrive il quotidiano spagnolo Sport , CR7 è colpito dallo sforzo che il club bianconero e i suoi proprietari, la famiglia Agnelli, sono disposti a fare . Per lui è importante sentirsi desiderato e la Juve ha dimostrato di essere ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : accordo col Real Madrid/ Ultime notizie - Dalla Spagna : annuncio entro 48 ore : Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:52:00 GMT)